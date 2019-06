Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova stagione televisiva di Temptation Island. Ad approdare sull'isola delle tentazioni sono state ben sei coppie, ognuna con un problema diverso. Il Reality Show condotto da Filippo Bisciglia è molto amato e seguito dal pubblico italiano che, come ogni anno, commenta sui social quello che accade.

Le prime dinamiche all'interno del programma sono già venute a crearsi a poche ore dalla separazione dei fidanzati e delle fidanzate. Chi non ha potuto seguire la puntata di ieri sera, può vedere la replica su Mediaset Play e su La 5.

Pubblicità

Pubblicità

Temptation Island, la replica della prima puntata in streaming online e in Tv su La 5

Il debutto di Temptation Island sarà disponibile sul sito online si Mediaset Play, dove di solito vengono inserite le repliche di diversi programmi televisivi Mediaset. Per usufruire del servizio in questione, basterà fare una semplice registrazione sul sito, inserendo delle credenziali che saranno poi utili all'utente per tutti gli accessi successivi. Fatto ciò, sarà necessario cercare la suddetta trasmissione tra quelle disponibili.

Pubblicità

Dell'omonimo sito esiste anche un'applicazione che permette ai telespettatori di vedere di volta in volta tutti gli appuntamenti di Temptation Island comodamente dal proprio smartphone. Dunque, basterà essere in possesso di un telefono cellulare e di una connessione ad internet. Le repliche, così, si potranno seguire in qualsiasi luogo ci si trovi. La prima puntata sarà inoltre mandata nuovamente in onda oggi, 25 giugno, sul canale La 5 alle ore 21:10 circa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Temptation Island Reality Show

Coppie in crisi già nella prima puntata del reality Temptation

A poche ore dallo sbarco dei concorrenti sull'isola, la coppia formata da Andrea e Jessica è entrata in crisi, con il fidanzato che si è visto costretto a chiedere il falò di confronto. Ricordiamo che entrambi si sarebbero dovuti sposare il 9 giugno, ma poi all'ultimo momento lei aveva deciso di annullare il matrimonio perché non si sentiva sicura dei suoi sentimenti. Entrata nel villaggio con i single, la consulente assicurativa 25enne ha iniziato fin da subito ad entrare in sintonia con un tentatore, al quale ha rivelato dettagli molto intimi della sua relazione di coppia e i diversi problemi presenti.

Con il single si è instaurato un rapporto molto confidenziale, e i due sono anche arrivati a scambiarsi diverse coccole. Andrea, esasperato da quanto sentito e visto, ha chiesto un falò di confronto immediato con la compagna. Quest'ultima, però, ha deciso di non presentarsi, insinuando ulteriori dubbi nella mente del fidanzato, che la vede molto presa dal tentatore.