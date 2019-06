Nelle ultime ore Angela Nasti ha confermato la rottura con Alessio Campoli, l'ex corteggiatore conosciuto durante il suo percorso a Uomini e donne. A soli pochi giorni dalla scelta, i fan avevano già capito che qualcosa tra di loro non stesse andando per il verso giusto. La ragazza, infatti, non ha mai pubblicato alcuna foto con Alessio, e allo stesso tempo è volata a Ibiza con la famiglia poco dopo la fine della sua esperienza a U&D, invece di trascorrere del tempo con il ragazzo lontano dagli "occhi indiscreti" delle telecamere.

Dopo i diversi rumors circolati negli ultimi giorni, ieri sera la ventenne ha confermato la rottura e in un battibaleno ha iniziato a perdere numerosi follower sul suo profilo Instagram.

Uomini e Donne, fan in rivolta: dopo l'annuncio della Nasti le tolgono il 'Segui'

Sui vari social sono giunti diversi commenti da personaggi già conosciuti al pubblico come Deianira Marzano o Amedeo Venza, i quali hanno rivelato ai rispettivi fan che, in realtà, la Nasti non sarebbe mai stata interessata ai suoi corteggiatori e che lei stessa avrebbe ammesso che la sua scelta sarebbe ricaduta su Alessio nonostante non sentisse un vero trasporto verso di lui.

Dopo le continue richieste di spiegazioni da parte del pubblico sul suo rapporto con Campoli e le numerose voci circolate sul web, Angela ha deciso di raccontare la verità su Instagram, rivelando che con il romano è finita.

La giovane influencer ha dichiarato che la decisione è stata presa di comune accordo con l'ex corteggiatore di Uomini e Donne e che entrambi sono rimasti in ottimi rapporti. La ventenne napoletana ha poi voluto sottolineare di aver intrapreso il suo percorso a U&D da single, al contrario di quanto si stava dicendo nelle ultime ore sul web.

Le spiegazioni dell'ex tronista, però, sembrano non aver convinto i fan, infatti la Nasti ha perso migliaia di follower dopo le sue rivelazioni su IG. Come se non bastasse, il numero di persone che la segue continua a diminuire di ora in ora.

Angela Nasti su Instagram: 'È stata una decisione condivisa'

L'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato su Instagram che le cose con Alessio non sono andate bene e che lei non ha riscontrato in lui la stessa spontaneità che aveva notato all'interno del programma di Maria De Filippi.

La ragazza ci ha tenuto a sottolineare che non è un'attrice e che ha fatto la sua scelta con il cuore, anche se non era innamorata. A suo dire, la redazione era consapevole del fatto che lei non provasse amore per Alessio, ed anche lui lo sapeva.

La giovane ha rivelato che la decisione di lasciarsi è stata condivisa da ambo le parti, e che comunque sono rimasti in buoni rapporti, dunque non capisce perché si debba fare un dramma su questa vicenda o sparare cattiverie nei suoi confronti.

In molti hanno paragonato la sua scelta a quella di Sara Affi Fella, che aveva intrapreso il suo percorso da tronista nonostante fosse già fidanzata, per poi scegliere Luigi Mastroianni e lasciarlo poco dopo.