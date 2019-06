È passata una settimana da quando il dating show di Mediaset Uomini e Donne si è concluso. Angela Nasti a sorpresa, aveva deciso di frequentare Alessio Campoli a scapito di Luca Daffrè, dato per favorito. Dopo la messa in onda della puntata, molti sui social hanno incominciato a sospettare che la coppia si conoscesse già da tempo e la scelta della tronista era già accordata da tempo. La stessa Raffaella Mennoia, redattrice del programma, ha dovuto fare chiarezza sulla questione, affermando che i due frequentavano lo stesso hotel incontrandosi spesso.

Pubblicità

Pubblicità

In ogni caso, ora Angela e Alessio sono separati con il ritorno alle loro vite quotidiane. Angela a sorpresa, ha fatto sapere che a breve partirà in vacanza senza il suo nuovo partner.

Uomini e Donne: Alessio smentisce l'accordo con Angela

Molti fan del dating show condotto da Maria De Filippi hanno sospettato della scelta della Nasti di Alessio per via di molte coincidenze tra i due. Ad esempio, i due portano lo stesso tatuaggio al braccio, oppure entrambi hanno amici in comune e infine lui conosceva da tempo il fidanzato della sorella di Angela.

Uomini e Donne: Angela parte in vacanza senza Alessio

Anche sui social Alessio ha lasciato vari like ai post della Nasti e viceversa.

Per smentire ogni possibile malinteso, lo stesso Alessio ha spiegato la situazione sui social, affermando che Angela è una bellissima ragazza e per questo ha lasciato svariati like alle sue foto. Ha aggiunto inoltre che si è trovato in hotel assieme alla sua ex fidanzata, che gli ha anche scattato delle foto.

U&D: Angela parte in vacanza senza Alessio

Mentre le varie prove lasciate sui social dai due protagonisti di quest’ultima edizione di Uomini e donne fanno insospettire sempre di più i fan, Angela è tornata a Napoli, tornando alla sua vita di tutti i giorni, mentre Alessio è rimasto a Roma.

Pubblicità

I due probabilmente staranno lontani per un bel po' di tempo, in quanto la Nasti ha fatto sapere sui social che presto partirà per una vacanza senza il suo nuovo ragazzo. Alessio infatti, non ha intenzione di seguire l'ex tronista e questo lascia molti dubbi ai fan della coppia, che temono sia una storia che non durerà a lungo.

Angela ha pubblicato una Instagram Stories dove ha annunciato che partirà assieme alla sua famiglia perchè è stata lontana dai suoi cari troppo a lungo considerata la sua esperienza a Uomini e Donne.

Per questo motivo, prima di concedersi al suo nuovo fidanzato, la Nasti vuole godersi un periodo di assoluto relax in compagnia dei suoi genitori e di sua sorella dopo un lungo periodo di separazione.

Insomma, considerate le cose come stanno, i dubbi sulla relazione tra Angela Nasti e Alessio Campoli ci sono. Staremo a vedere come procederà la loro storia d'amore.