La nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell'omonima azienda, sta attualmente svolgendo il ruolo di coach all'interno del programma televisivo The Voice of Italy in onda su Rai 2. La ragazza si contraddistingue sicuramente per la sua spiccata simpatia e bellezza. In tanti l'hanno ritenuta inadatta a giudicare ed a insegnare all'interno di The Voice, ma molti si sono invece ricreduti. Nelle recenti ore Elettra ha rilasciato un'intervista dove ha parlato del suo rapporto profondo con la fede.

Pubblicità

Pubblicità

La Lamborghini rivela di comunicare direttamente con il signore

Elettra Lamborghini è sicuramente uno dei personaggi più noti del momento. Non tutti si aspettavano però che proprio la ragazza fosse molto religiosa. Nel corso di un'intervista al settimanale 'Tu Style' ha rivelato infatti di avere un rapporto molto intimo con la fede: 'Chi mi conosce sa che sono una ragazza molto per bene, quasi una suora, soprattutto da quando mi sono avvicinata alla religione' dichiara Elettra e ancora 'Io faccio delle domande a Dio e lui mi risponde.

Elettra Lamborghini rivela: 'Parlo con Dio e compro tanti rosari'

Non è semplice da spiegare. Io penso di essere molto sensitiva'.

La bella ereditiera ha rivelato inoltre di andare in chiesa, leggere la bibbia e comparare tanti rosari. Oltre che ad essere un personaggio di successo dunque, Elettra sembra essere una donna dalla fede religiosa spiccata. Nel corso degli anni aveva già lasciato trapelare qualcosa su questo aspetto della sua vita, ma non ne aveva mai parlato in maniera così esplicita. Il 14 di giugno uscirà il suo primo album dal titolo Twerking Queen.

Il 4 giugno la finale di The Voice of Italy

Domani, martedì 4 giugno, ci sarà la finale di The Voice of Italy dove verrà decretato il vincitore di questa edizione.

Pubblicità

Ogni coach rappresenta un allievo che si sfiderà con tutti gli altri per aggiudicarsi la vittoria. Come riporta il Corriere della Sera, Elettra ha rivelato che con gli altri giudici si è trovata per lo più molto bene. In particolar modo ha parlato di Gigi D'Alessio come il papà della situazione, molto ironico ed alla mano.

Con Morgan invece, c'è stato qualche screzio: 'Siamo cane e gatto, ma c'è molto rispetto tra di noi' dichiara la ragazza. Inoltre, Elettra Lamborghini ha confessato di essere stata sempre attratta dalla televisione e di trovarsi molto a suo agio nello stare in contatto con le persone.

Secondo quanto da lei dichiarato, molti sono i fan che le scrivono e che apprezzano i suoi modi di fare. Su Instagram la Lamborghini conta quasi quattro milioni di fan che la seguono giornalmente attraverso i video e i post pubblicati da lei. La sua carriera televisiva e social sembrano dunque essere in netta crescita ed i fan sembrino apprezzare molto.