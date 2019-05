Oggi 29 maggio è stata trasmessa in diretta su Canale 5 la prima puntata dedicata alle scelte del Trono classico di Uomini e donne. Contrariamente a quanto pensava la maggior parte del pubblico, la tronista napoletana Angela Nasti ha scelto Alessio Campoli e non Luca Daffrè, sovvertendo tutti i pronostici.

Quest'ultimo è stato 'rifiutato' dopo un soggiorno molto movimentato con la 20enne napoletana. Invece, è stato scelto il corteggiatore romano Alessio, che dopo un lungo discorso, ha risposto affermativamente alla scelta della Nasti. I due giovani si sono dati un appassionante bacio sotto la consueta cascata di petali, con il buon proposito di essere una coppia felice lontano dalle telecamere di Uomini e Donne.

Angela Nasti a Luca Daffrè: 'Mi dispiace, ma la mia strada non sei tu'

La bella Angela Nasti ha comunicato al corteggiatore veronese di non averlo scelto.

Uomini e Donne, Trono Classico: Angela Nasti sceglie Alessio Campoli

In particolare, lo ha fatto pronunciando alcune delle parole che Luca gli aveva scritto in una lettera in occasione del suo ventesimo compleanno: "Mi hai detto di scegliere la strada giusta ed oggi con certezza posso dirti che la mia strada non sei tu".

Eppure c'è da dire che fu proprio la Nasti ad insistere con la produzione per approfondire la conoscenza con Luca Daffrè. Il loro percorso è stato tutt'altro che semplice, visto che tra i due ci sono state tante discussioni e altrettanti chiarimenti.

Angela, prima di salutare definitivamente Luca, gli ha detto che proprio il weekend in villa gli è servito per capire veramente cosa volesse. Ha poi aggiunto che, nonostante non sia finita come avrebbe voluto il veronese, lei si dice contenta del percorso fatto con lui.

Alessio Campoli e Angela Nasti sono ufficialmente una coppia

Erano in pochi a puntare sul fatto che alla fine la scelta della napoletana ricadesse sul corteggiatore romano. Infatti, nonostante quest'ultimo fosse apprezzatissimo dal pubblico, tanti pensavano che Luca fosse il favorito.

E invece Angela ha sorpreso tutti; mentre venivano mostrate in un video i momenti più belli tra lei e Alessio, gli ha detto tra le lacrime: "Tu sei l'unico uomo che qui dentro al programma è riuscito a tirar fuori la parte più bella di me. Sei stato l'unico che nei momenti più difficili mi ha sempre consolato e capito. Proprio per questo ho voglia di viverti fuori e quindi sei tu la mia scelta". Ovviamente, come era prevedibile, Alessio ha subito detto sì senza pensarci due volte.

Per quanto riguarda gli ospiti di questa prima puntata hanno partecipato Clarissa e Federico che, a tre anni dalla scelta, nella giornata di domani convoleranno a nozze. Infine è stato annunciato che il 30 maggio toccherà al tronista pugliese Andrea Zelletta fare la sua scelta.