Continua l'appuntamento settimanale con la longeva soap opera di Rai 3 'Un posto al sole' in onda sul piccolo schermo da anni e capace di tenere sempre alta la concentrazione dei milioni di telespettatori italiani. I colpi di scena non mancano all'interno del prodotto televisivo, in quanro gli abitanti di palazzo Palladini devono affrontare una serie di ostacoli. Le anticipazioni dell'episodio 5272 trasmesso martedì 11 giugno svelano che proseguiranno le preoccupazioni all'interno della famiglia Giordano.

Raffaele (Patrizio Rispo) penserà erroneamente che i figli abbiano superato il periodo di crisi dovuto alla fine delle storie con le rispettive compagne. Il marito di Ornella (Marina Giulia Cavalli) crederà che siano finiti i problemi per Patrizio e Diego (Francesco Vitiello) e proverà a prendersi un periodo di relax. Il portiere di palazzo Palladini commetterà però un errore di valutazione che avrà conseguenze inaspettate. Uno dei due figli di Raffaele combinerà infatti altri guai.

Un posto al sole: Raffaele preoccupato per suo figlio

Mimmo e Maurizio non pensano alla recente bocciatura

Un'altra storyline che verrà trattata nell'episodio di Un posto al sole di martedì 11 giugno riguarda i personaggi di Maurizio (Andrea Galasso) e Mimmo (Antonio Fattoruso). I due amici dimostreranno di non dare il giusto peso alla notizia della bocciatura e vorranno trovare un modo per 'festeggiare' a loro modo questa notizia. Domenico sarà influenzato dalle cattive compagnie e si farà convincere da Maurizio ad organizzare una nuova rapina.

L'intento dei due ragazzi sarà quello di mettere a segno un nuovo colpo e si metteranno alla ricerca del bersaglio allettante per i loro loschi scopi.

Guido pensa alla possibilità di un futuro con Mariella e Lorenzo

Gli alunni del professor Scaglioni penseranno bene di far ritorno al bar Vulcano per spaventare a morte Silvia (Luisa Amatucci) e i dipendenti del bar Vulcano, ma le cose potrebbero andare per il verso sbagliato. Maurizio e Mimmo saranno infatti ignari del fatto che Arianna (Samanta Piccinetti) ha deciso di prendere il porto d'armi per evitare di trovarsi impreparata nel caso di un tentativo di rapina.

Nel frattempo, Guido (Germano Bellavia) deciderà di prendersi un periodo di riflessione per capire come comportarsi dopo aver scoperto di essere il padre del piccolo Lorenzo. Questa notizia ha cambiato la vita del comandante, che non può più nascondere la verità al figlio Vittorio (Amato D'Auria). Infine il Del Bue dovrà fare i conti anche con se stesso, dopo che Cerruti ha consigliato a Mariella (Antonella Prisco) di raccontare la verità al compagno in merito alla paternità di Lorenzo.