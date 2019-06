La longeva soap opera 'Un posto al sole' continua a tenere alta la concentrazione del pubblico attraverso l'arrivo di nuove trame caratterizzate dalla presenza di personaggi inediti. Gli spoiler dell'appuntamento numero 5282 svelano che Serena riporrà fiducia nella persona di Leonardo per il carattere premuroso dimostrato nei confronti di Tommaso. Il giovane uomo ha riportato la barca nella città di Napoli ottenendo la stima di Filippo e Roberto che gli hanno salvato la vita pagando il riscatto ai rapitori messicani.

Pubblicità

Pubblicità

La partenza del dottor Sartori rappresenterà un ulteriore presupposto per far creare un'amicizia tra Serena (Miriam Candurro) e Leonardo (Erik Tonelli). Quest'ultimo sarà felice che la donna e la figlia Irene abbiano accettato la proposta di fare un giro in barca approfittando della momentanea assenza del figlio di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). La giornata inizierà nel migliore dei modi ma potrebbe regalare delle sorprese inaspettate pronte per permettere alla Cirilli di fare un passo indietro riguardo alle certezze sul sosia di Tommaso. La gita in barca si rivelerà essere un disastro creando i sospetti della moglie di Filippo sulla persona di Leonardo.

Pubblicità

Serena alle prese con una situazione difficile nel corso della gita in barca

La signora Sartori si renderà conto di aver sbagliato valutazioni riguardo al ragazzo che le racconterà dei retroscena inaspettati legati al passato. La madre di Irene vorrebbe parlare della situazione con il marito ma dovrà attendere il ritorno del Sartori impegnato in un viaggio d'affari nella città di Londra. Il figlio di Roberto sarà ignaro di cosa stia succedendo a palazzo Palladini e finirà per considerare Leonardo come una persona di famiglia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

I continui dubbi da parte del figlio del comandante Del Bue per la situazione sentimentale

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Vittorio che attraverserà un momento di confusione nella sua vita sentimentale a causa del ritorno di Anita (Ludovica Bizzaglia). Quest'ultima farà ritorno nell'esistenza del figlio di Guido (Germano Bellavia) per far crollare le certezze del radiofonico che si troverà a fare i conti con una crisi nella relazione con Alex.

Il giovane Del Bue si troverà diviso tra due donne con i caratteri completamente differenti e non saprà in quale modo gestire la questione. Inoltre il ragazzo si dirà stanco del comportamento di Alex che ha dovuto fare i conti con i cambiamenti legati al trasferimento alla terrazza dove è stata accolta dai coinquilini dopo una serie di incomprensioni. Infine continueranno le provocazioni da parte di Anita nei confronti di Vittorio (Amato D'Auria).