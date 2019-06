Un posto al sole nei prossimi episodi terrà i fedeli telespettatori con il fiato sospeso a causa di una situazione al cardiopalma. Le trame inerenti le puntate in onda la prossima settimana rivelano che durante la rapina al caffé Vulcano, Michele verrà preso in ostaggio da Mimmo e Maurizio. Intanto, Diego giorno dopo giorno si convincerà che Nicotera tradisca Viola con Beatrice mentre Vittorio si ritroverà a gestire le pressioni di Alex e l'attrazione che sente per Anita. Infine, Leonardo tornerà a Napoli per riportare la barca di Tommaso e per poco un suo segreto non verrà a galla.

Un posto al sole, Michele ostaggio di Mimmo

Le trame Un posto al sole relative alle puntate in onda dal 17 al 21 giugno rivelano che la rapina al caffé Vulcano getterà nel panico tutti i presenti e Michele finirà per essere preso in ostaggio da Mimmo. Il giornalista poco dopo, però si renderà conto che dietro ai modi di fare da bullo, si nasconde in realtà un ragazzo solo e spaventato e cercherà di convincerlo a costituirsi alla polizia. Intanto Marina scoprirà che nessun operaio la stima più ed il tutto è riconducibile al fatto che non è più in grado di piegare tutti ai suoi voleri come faceva un tempo.

Un posto al sole, trame dal 17 al 21 giugno: Diego crede che Nicotera tradisca Viola

Assunta si sentirà d'improvviso molto sola nel vedere che sia il suo ex marito Guido e sia suo figlio Vittorio riescono ad avere relazioni amorose stabili. Diego giorno per giorno si convincerà che Beatrice abbia intrapreso una nuova relazione e presto farà una scoperta che lo lascerà senza parole. Michele riuscirà a far parlare Mimmo e nonostante tutto, proverà ad aiutarlo. Marina, invece, si ritroverà a fare i conti col tempo che passa.

Diego convinto che Nicotera tradisca Viola

Diego, dopo aver avuto la certezza che Beatrice ha una nuova relazione, si convincerà che l'uomo con cui esce sia Eugenio Nicotera per cui cercherà di coglierli in flagrante.

Tuttavia il giovane Giordano potrebbe aver preso un grosso abbaglio. Sarà così o il tempo gli darà ragione? Michele vorrebbe aiutare Mimmo, ma Otello e Silvia non saranno dalla sua parte. Andrea e Arianna, dopo i terribili momenti vissuti al caffé Vulcano, prenderanno un'importante decisione per il loro futuro. Alex si trasferirà alla Terrazza ed inizialmente tutto sembrerà andare per il meglio, ma la giovane presto si ritroverà a fare i conti con i capricci della sua sorellina.

Diego non rassegnandosi all'idea di aver perso per sempre Beatrice, cercherà di riavvicinarsi a lei. Leonardo si preparerà a tornare a Napoli per riportare la barca di Tommaso e troverà Roberto ad accoglierlo. Serena, riceverà una visita inaspettata, e finirà per ricredersi nei confronti delle tre colleghe cinesi. Nel frattempo Alex si convincerà che gli abitanti della Terrazza abbiano organizzato una congiura per spingerla ad andarsene.

Vittorio tradisce Alex con Anita?

Roberto, Filippo e Serena si prepareranno a salutare per sempre Tommaso.

Intanto, Leonardo rischierà che un suo segreto venga a galla. Chi è davvero l'uomo che si è finto Tommaso per salvarsi la vita? Più tardi Niko, parlerà con Beatrice e la spingerà a confidarsi con lui parlandogli della sua vita sentimentale. Una volta che la ragazza avrà parlato, il Poggi junior, le dirà di stare attenta visto che una storia con uomo sposato può rivelarsi pericolosa. Intanto Vittorio si ritroverà a gestire una situazione a dir poco difficile: il giovane si ritroverà tra le pressioni di Alex e l'attrazione che ancora sente nei confronti di Anita.

Il Del Bue finirà per tradire la sua ragazza con l'esuberante Anita?