Prosegue le avventure dei protagonisti della soap opera 'Una vita', ideata da Aurora Guerra che regala nuove emozioni al pubblico. Le anticipazioni della puntata di mercoledì 19 giugno svelano che Blanca non rinuncerà all'idea che il figlio possa essere nascosto da Ursula. La giovane donna penserà di aver fatto delle giuste valutazioni dopo aver trovato nella casa di Ursula un vestito corrispondente a un nascituro. La compagna di Diego crederà di non essere caduta in preda alla pazzia e sarà dispiaciuta di non poter godere del supporto dell'Alday.

Blanca perderà il controllo della situazione e arriverà a nutrire dei sospetti sulla persona di Diego. La Dicenta Junior finirà per puntare il coltello contro la persona di Diego credendo che l'uomo possa sapere qualcosa sulla sparizione del bambino. Il fratello di Samuel non saprà in quale modo comportarsi nei confronti della fidanzata e la giovane donna finirà per allontanare tutte le persone facendo il gioco di Ursula. La ragazza dimostrerà di essere fuori controllo e non vorrà ricevere l'aiuto da parte di alcuna persona. Le amiche proveranno ad aiutare la giovane donna nel tentativo di superare questo dramma e spingeranno Blanca a uscire di casa.

La preoccupazione per Blanca che non riesce a superare il dramma

Leonor dimostrerà la preoccupazione per il destino dell'amica ma non crederà alla versione dei fatti raccontata dalla figlia di Ursula. Nessuna persona penserà alla possibilità che Blanca abbia dato alla luce un bambino. Diego non riuscirà a far finta di quanto successo e continuerà a mostrare la vicinanza nei confronti di Blanca ma la situazione subirà dei peggioramenti aumentando la pazzia della ragazza.

Blanca avrà intenzione di ricucire il rapporto con il fidanzato e porgerà le dovute scuse nei confronti dell'uomo chiedendogli perdono per il comportamento.

I sospetti della Dicenta Junior sul conto di Diego

Gli spoiler dell'appuntamento del 20 giugno svelano che Leonor sarà stanca di assistere alla sofferenza dell'amica e organizzerà una merenda con i vicini nella speranza di poter riprendere Blanca dalla depressione. La Dicenta dovrà fare i conti con la rabbia per il fatto di non essere stata invitata a questo evento.

Blanca non riuscirà a mettere da parte il passato e organizzerà un piano per colpire Ursula (Montse Alcoverro). La compagna di Diego si presenterà nella casa di Ursula per ritrovare il figlio Moises e i sospetti aumenteranno dopo aver trovato un vestitino in un cassetto. Arturo ringrazierà Trini per avergli insegnato il gioco del biliardo e dovrà accettare l'idea che Esteban prenda parte a una riunione importante con Ochoa. Infine Blanca sarà sicura che Diego abbia stretto un'alleanza con Ursula.