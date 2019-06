La famosa soap opera di origini iberiche “Una Vita” scritta da Aurora Guerra, continua a sorprendere. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 tra qualche settimana, rivelano che ci saranno dei momenti ricchi di tensione tra Ursula e Blanca Dicenta. Quest’ultima dopo aver scoperto grazie al cognato Diego Alday che il figlio che ha messo al mondo è davvero vivo come ha sempre creduto, si vendicherà. La moglie di Samuel sequestrerà la madre, e la costringerà a rivelarle in quale posto ha portato il suo bambino, dicendole addirittura di essere disposta a mettere fine alla sua esistenza.

Diego scopre che suo figlio è davvero vivo, Blanca torna a sospettare della madre

Nei prossimi episodi italiani, Blanca dopo aver scoperto che la devota Cristina è stata corrotta da sua madre Ursula, per farle credere di aver messo veramente al mondo una creatura senza vita, verrà a conoscenza della verità. Tutto avrà inizio quando Diego grazie alla domestica Carmen, si recherà nel convento in cui la Dicenta e suo fratello Samuel hanno portato suo figlio Moises.

Il primogenito di Jaime non sapendo che suo fratello è complice della loro matrigna, gli chiederà di recarsi con lui nell’orfanotrofio. Diego non appena ritroverà il richiamo degli angeli che lui e la sua amata avevano preparato per la nascita del loro bambino, capirà che sua cognata non era in preda al delirio nei giorni successivi al parto. Il fratello di Samuel si renderà quindi conto di aver sbagliato a dubitare della cognata, visto che non farà fatica a capire che il loro erede è stato davvero scambiato dopo essere venuto alla luce.

A quel punto il maggiore degli Alday metterà subito al corrente Blanca, che sospetterà che sua madre dopo aver rapito suo figlio l’ha fatta plagiata dalla Novoa per convincerla a rassegnarsi.

Ursula minacciata dalla figlia, Samuel e Diego alla ricerca delle Dicenta

La Dicenta Junior per scoprire se l’ex istruttrice è implicata con la sparizione del frutto del suo sangue, tornerà a vivere con lei per poter controllare tutti i suoi movimenti. La moglie di Blanca dopo aver fatto credere alla madre di aver deciso di rinchiudersi in un istituto psichiatrico con l’intento di superare il lutto subito, le dirà di voler andare al cimitero per dare l’ultimo saluto alla sua falsa figlia morta.

La cognata di Diego tenderà una vera trappola ad Ursula, visto che dopo averla fatta cadere nei pressi della tomba della bambina deceduta, le farà perdere i sensi colpendola in testa con un masso. La Dicenta dopo alcune ore riaprirà gli occhi e oltre a ritrovarsi legata, verrà minacciata dalla figlia che le chiederà di voler sapere a tutti i costi dove ha nascosto il piccolo Moises. Ancora un volta, Ursula ribadirà alla consanguinea che la creatura che ha partorito è nata morta, e per finire la inviterà a farsi curare la sua pazzia.

Nel frattempo Samuel e Diego avviseranno subito la polizia dell’improvvisa scomparsa di Blanca e Ursula, mentre l’ispettore Riera accetterà su richiesta di Carmen di aiutare gli Alday a rintracciare le due donne.