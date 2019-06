Andrea Zelletta ha concluso il suo percorso a Uomini e donne scegliendo Natalia Paragoni, da lui preferita a Klaudia Poznanska. Quest'ultima è uscita comunque a testa alta dal programma, evitando di fomentare le polemiche ed, anzi, augurando persino il meglio al tronista. Le sue parole hanno emozionato i telespettatori oltre che lo stesso Andrea, il quale ha faticato a trattenere le lacrime pochi minuti prima dell'annuncio della scelta. Fin dalla puntata trasmessa su Canale 5, i telespettatori del dating show hanno espresso il desiderio di rivedere Klaudia sul trono a partire dal prossimo settembre.

Una tesi assolutamente da non escludere, soprattutto considerando che Maria De Filippi e la redazione hanno nutrito una certa simpatia nei confronti della corteggiatrice. E sulla questione è recentemente intervenuta su Instagram la stessa Klaudia, anche se le sue parole sono state prontamente cancellate.

Gossip Uomini e donne: Klaudia accetterebbe il trono

Klaudia Poznanska ha risposto ad alcune domande dei suoi followers su Instagram, parlando della sua avventura a Uomini e donne e della possibilità di approdare a Temptation Island in estate nel ruolo di tentatrice (magari proprio di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni).

Klaudia si candida come tronista di Uomini e donne

E proprio la replica ad uno dei quesiti è apparsa una vera auto-candidatura al trono del dating show. Un utente le ha chiesto se accetterebbe un'eventuale proposta da parte della redazione e lei ha risposto: "Sarebbe una bella esperienza da provare, quindi perché no? Già mi mancano tutti”. A sorpresa tale dichiarazione è stata subito cancellata, forse per evitare che venisse rilasciato uno spoiler sulla prossima edizione di Uomini e donne. Le sue parole, subito oggetto di screenshot da siti web e fan, hanno comunque soddisfatto il pubblico del dating show, che spera di rivederla nuovamente in televisione dopo il "no" ricevuto da Andrea.

Nessuno sbarco a Temptation Island

Se resta il punto interrogativo sulla partecipazione futura di Klaudia Poznanskaa a Uomini e donne, non ci sono dubbi in merito a Temptation Island. Prima della scelta, la corteggiatrice aveva lanciato una provocazione dichiarando che avrebbe assunto il ruolo di tentatrice per riprendersi Andrea, qualora lui le preferisse Natalia. Ma la giovane ha voluto mettere subito le cose in chiaro, affidandosi sempre al suo profilo Instagram.

Qui ha chiarito che le sue parole, pronunciate per scherzo, sono state travisate dal web. Lei, infatti, non ha nessuna intenzione di creare problemi ad Andrea e Natalia per una ragione molto chiara: prova affetto per l'ex tronista e per tale motivo non gli farebbe mai del male.