Francesca De Andrè è stata sicuramente una dei personaggi più discussi di questa sedicesima edizione del Grande Fratello. Dopo essere stata al centro dell'attenzione per la forte discussione che ha avuto con Gennaro Lillio, questa volta la gieffina torna a far parlare di sé per via di una presunta bestemmia pronunciata in diretta all'interno della casa più spiata d'Italia. Pare infatti che durante una discussione con i suoi coinquilini, la ragazza abbia usato un'imprecazione e le immagini di lei che impreca sono finite velocemente sui social nel giro di poche ore.

Pubblicità

Pubblicità

I fan del Reality Show sono pienamente convinti che si tratti di una bestemmia e ora chiedono a gran voce di prendere dei provvedimenti contro la nipote di Fabrizio De Andrè. Per via della sua espressione blasfema, i fan chiedono di squalificare la gieffina.

GF 16: presunta bestemmia di Francesca De Andrè

Nel video che gira sul web e sui social, gli ultimi concorrenti rimasti all'interno della casa più spiata d'Italia stanno discutendo in giardino.

GF 16: la De Andrè a rischio eliminazione per possibili bestemmie, infuria la polemica

Ad un certo punto, da lontano si sente udire Francesca che impreca. In quel momento l'audio era piuttosto disturbato, ciò nonostante, si capisce chiaramente che è la voce della ragazza, ma non si è ancora certi di quello che ha realmente detto la De Andrè. La redazione del reality show sta verificando il filmato, e finchè non si saprà l'esito, non possiamo essere pienamente certi se si tratti di una bestemmia oppure no.

In passato era già successo che alcuni concorrenti furono accusati di aver bestemmiato, ma poco tempo dopo la redazione ha archiviato il caso, facendo finta di niente, ad esempio Veronica Satti nella precedente edizione del Grande Fratello.

GF 16: Francesca De Andrè a rischio eliminazione

Anche se bisogna accertarsi di cosa realmente abbia detto la De Andrè, il popolo del web non ha dubbi ed è convinto che si tratti proprio di un'imprecazione e per tale motivo chiede che sia espulsa.

Pubblicità

I fan del reality show vorrebbero che si portino a termine tutte le verifiche necessarie prima della finalissima di lunedì, in modo tale che se l'esito della verifica fosse positivo, la ragazza sarebbe costretta a lasciare il reality, non partecipando dunque alla finale.

Molto probabilmente l'argomento verrà tirato fuori durante la puntata di lunedì. In ogni caso, Francesca De Andrè è comunque a rischio eliminazione in quanto si ritrova in nomination assieme ad Erica e Enrico.

I telespettatori ormai non nutrono una gran simpatia per la ragazza, ragion per cui, è probabile anche sarà il televoto ad eliminarla. In attesa della finale di lunedì, non ci resta che attendere l'esito della verifica della redazione e i possibili provvedimenti contro Francesca De Andrè.