Francesca De Andrè di nuovo nell'occhio del ciclone dopo che, in queste ultime ore, un breve video circolante in rete, mostrerebbe la gieffina pronunciare quella che sembra essere una bestemmia. Il video e l'audio sono molto disturbati ma in molti sui social sono convinti che le parole pronunciate dalla De Andrè siano proprio inequivocabili e la renderebbero passibile di squalifica. In attesa di scoprire cosa deciderà di fare la produzione del reality di Barbara D'Urso, sappiamo che tra Francesca e Gennaro, dopo la furiosa litigata di qualche giorno fa, è tornato il sereno.

Pubblicità

Pubblicità

Il web insorge contro Francesca De Andrè: pare abbia bestemmiato all'interno della Casa

Un brevissimo video, con un audio abbastanza disturbato, è diventato virale in rete ed in cui si sentirebbe la voce di Francesca De Andrè pronunciare parole davvero pesanti. Nel dialogo incriminato, sembra che la nipote di Faber, si stia sfogando contro Cristiano Malgioglio, con il quale ha avuto più di un contrasto nel corso delle dirette del lunedì serà. Anche se l'audio non è molto chiaro, molti utenti del web sono convinti che la giovane ad un certo punto abbia bestemmiato, motivo per il quale ne chiedono l'immediata squalifica, così come successo per fatti analoghi ad altri concorrenti nelle passate edizioni.

Francesca De Andrè potrebbe essere squalificata a causa di una bestemmia

Sarà cura degli autori del Grande Fratello 16 verificare se le parole pronunciate da Francesca De Andrè siano proprio quelle che è parso di sentire e, nel caso, prendere i provvedimenti disciplinari opportuni.

Grande fratello 16, Francesca potrebbe essere squalificata

A pochi giorni dalla finale, Francesca De Andrè potrebbe essere espulsa dalla casa di Cinecittà, a causa della bestemmia che avrebbe pronunciato nelle scorse ore e che hanno fatto insorgere il popolo del web.

Pubblicità

Il pubblico si è scagliato nuovamente contro la gieffina che, in questa edizione del reality, ha avuto più volte comportamenti sopra le righe. Non ultimo quello che l'ha vista protagonista di un violento diverbio in diretta tv con Gennaro Lillio, con scambio di accuse e insulti. Da quanto si apprende, nelle ultime ore, pare che il modello napoletano abbia perdonato la sua compagna di avventura, tanto che i due, in un clima più disteso, parlano del futuro, una volta usciti dal reality.

Chissà se i due decideranno di continuare la loro conoscenza o se la De Andrè tornerà tra le braccia del fidanzato Giorgio.

In attesa di conoscere quali saranno gli eventuali provvedimenti nei confronti di Francesca De Andrè, ricordiamo che la finalissima del Grande Fratello, andrà in onda lunedì 10 giugno in prima serata su Canale 5, dove verrà svelato il nome del vincitore di questa sedicesima edizione.