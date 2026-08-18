Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 24 al 28 agosto Clara avrà un duro scontro con Stella. Marina avrà paura che il suo piano con Mori venga allo scoperto mentre Ferri sarà sempre più attratto da Greta. Alberto sempre più preso da Anna, dovrà aiutarla a superare un momento difficile. Continuerà intanto l'intrusione dei Cerruti nella vita di Mariella e Guido.

Il confronto tra Clara e Eduardo

Di ritorno da Gaeta con Rosa, Damiano e i bambini, per Clara arriverà il momento di affrontare la verità.

Ci sarà un aspro confronto durante il quale Damiano e Eduardo si scontreranno e dal quale Clara ne uscirà sofferente e distrutta. Poco dopo la donna farà un incontro che avrebbe voluto evitare. Incontrerà Stella con la quale avrà un duro scontro. Saranno poi Rosa e Damiano ad offrire alla povera Clara un supporto emotivo dopo il doloroso incontro con l'amante di suo marito. D'altro canto ci sarà Eduardo che isolato da tutti e sempre più solo farà fatica a rigare dritto, lasciandosi tentare dalle sue vecchie abitudini. A Palazzo Palladini renato sarà impaziente ed entusiasta per l'imminente arrivo di Raffaele dalle vacanze, ma non tutto andrà come aveva programmato. Anche per le gemelle Cirillo le cose non andranno meglio.

Dopo le tensioni a causa di Jimmy, Manuela e Micaela decideranno di differenziarsi definitivamente luna dall'altra cambiando taglio di capelli, ma l'impresa non sarà affatto semplice. Il nuovo look delle gemelle sarà il motivo delle nesima guerra tra loro.

La gelosia di Marina

Marina farà sempre più fatica a fare fiducia a Stefano Mori temendo persino che il loro piano possa fallire. La donna infatti rosa dalla gelosia per Greta inizierà a temere di essere scoperta da suo marito e che il suo piano con Mori possa essere scoperto. Intanto Roberto incontrerà nuovamente Greta dopo il loro ultimo intenso incontro e per lui non sarà semplice trattenere l'attrazione che prova per la sua ex. Tra Lucrezia e Stefano infine crescerà la tensione e lo scontro tra i due ex si farà davvero duro.

Ferri, dopo aver saputo dei loro contrasto sarà convinto che sarà proprio lui ad avere la meglio. Al Vulcano invece Lorenza riceverà una strana telefonata. La giovane cameriera verrà allo scoperto dichiarando le sue reali intenzioni ma inizierà a temere di essere stata intercettata da Samuel. Tra i due infatti lo tensione salirà alle stelle. Guido esausto della continua intrusione dei fratelli Cerruti nella sua vita, imporrà a sua moglie di distaccarsi da loro. Ma sarà estremamente difficile per la donna non rispondere alle loro chiamate.

Infine Alberto sempre più innamorato della sua Anna si preparerà ad organizzare per lei una meravigliosa festa di compleanno ignaro del fatto che la ragazza sta per ricevere una brutta delusione da una persona a lei cara.