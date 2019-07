La terza puntata di Temptation Island si avvicina e cresce la curiosità di scoprire ulteriori dettagli sugli sviluppi delle coppie protagoniste del programma. Il canali ufficiali sui social network e il settimanale 'Uomini e Donne Magazine' hanno fornito succose anticipazioni su ciò che andrà in onda lunedì 8 luglio, quando anche alcuni fidanzati rimasti nell'ombra cominceranno a mettere in dubbio i propri sentimenti. Sarà questo il caso di David Scarantino che resterà sorpreso dal comportamento della sua fidanzata Cristina Incorvaia nei confronti di uno dei tentatori.

Le novità riguarderanno anche Sabrina Martinengo, la quale confermerà l'interesse per il single Giulio Raselli (ex corteggiatore di Giulia Cavaglià). Spazio, inoltre, al falò di confronto straordinario chiesto da Nunzia Sansone dopo la rottura con Arcangelo Bianco, avvenuta la scorsa settimana.

Temptation Island terza puntata: Cristina si apparta

Nei primi due appuntamenti con Temptation Island, Cristina e David sono rimasti ai margini delle dinamiche più interessanti, a discapito di altre coppie che hanno fatto parlare molto di sé.

Tale equilibrio sarà destinato a cambiare nella puntata di lunedì 8 luglio. Secondo quanto riporta il video di anticipazioni pubblicato su Witty Tv, l'ex dama del Trono Over si presenterà nella casetta dei single, unico luogo del villaggio privo di telecamere. Il fatto non piacerà a David che, dopo avere visto le immagini in questione, sarà furioso e sbotterà: "Male, malissimo. Sta facendo quello che non vorrebbe mai ricevere“. Come riportato nel settimanale 'Uomini e donne Magazine' tale novità arriverà proprio nel momento in cui Scarantino credeva tutt'altro ovvero che Cristina fosse pronta a chiedere il falò di confronto per confermare di amarlo.

E a proposito di falò, la terza puntata sancirà anche il passo indietro di Nunzia: dopo avere lasciato Arcangelo, la fidanzata si renderà conto di avere commesso un errore e chiederà di rivederlo nella speranza di ricucire.

Una sorprende proposta a Giulio Raselli

Gli equilibri cambieranno nel corso della terza puntata di Temptation Island. In essa Katia, che aveva messo seriamente alla prova la gelosia e la sopportazione di Vittorio, vedrà i ruoli invertiti e farà capire di non essere disposta ad accettare una simile inversione di rotta.

Anche Massimo non gradirà affatto il comportamento di Ilaria con il single Javier. Andrea, sempre più amareggiato per il rapporto instaurato da Jessica con il single Alessandro, chiederà di nuovo il falò di confronto. Ma questa volta non sarà disposto ad accettare un rifiuto da parte della sua fidanzata a differenza di quanto accaduto nella puntata d'esordio. Grandi novità attenderanno Sabrina, sempre più conquistata dal bel tentatore Giulio, volto noto dal pubblico di Uomini e donne.

E, come riporta 'Uomini e donne Magazine', proprio nei confronti dell'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià verrà fatta una proposta choc.