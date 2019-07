Prosegue l'appuntamento con la soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che si dimostra capace di incuriosire i telespettatori. Gli spoiler dell'episodio numero 5295 e in onda sul piccolo schermo venerdì 12 luglio alle ore 20:45 svelano che ci saranno degli sviluppi intorno al personaggio di Beatrice. La giovane donna sarà protagonista di un incontro con Raffaele con il quale avrà modo di chiarire la situazione con il portiere di palazzo Palladini.

Beatrice decide di allontanarsi dopo l'incontro con Raffaele

La Lucenti (Marina Crialesi) dovrà fare i conti con una serie di dubbi che finiscono per creare nuovi equivoci con Diego. Il ragazzo proverà a dimenticare l'ex fidanzata dopo aver superato il limite mettendo a rischio la vita di altre persone. Il Giordano Senior, dal canto suo consiglierà alla legale di tenersi lontano dal figlio per non dargli false illusioni dopo il periodo complesso vissuto da Diego (Francesco Vitiello).

La ragazza deciderà di seguire le disposizioni del marito di Ornella pensando che un distacco dal ragazzo possa darle l'occasione di capire cosa prova nei confronti dell'ex compagno.

Un momento complicato per la signora Giordano che potrebbe fare i conti con il passato

Beatrice comprenderà che Diego non ha intenzione di giungere a un chiarimento con lei. La situazione si complicherà per la Lucenti in quanto la donna sarà divisa tra due uomini dopo che si ripresenterà nella sua vita Aldo (Luca Capuano).

L'avvocato Leone proverà a riconquistare la fiducia della ragazza che si dirà stanca del comportamento del legale costretto a rimandare la partenza per via degli impegni in famiglia. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Marina (Nina Soldano) che vivrà un momento difficile. La donna dovrà affrontare nuove situazioni per via della presenza di un uomo misterioso nella villa.

Otello salva la vita di un caro amico

La Giordano, grazie all'installazione delle telecamere, verrà a sapere che si tratta di Arturo e sarà intenzionata a dare la dovuta ospitalità al mendicante.

La vicenda prenderà una piega inaspettata nel momento in cui la signora si convincerà che Arturo è il padre al punto che farà una scelta importante. La madre di Elena (Valentina Pace) permetterà all'uomo sconosciuto di abitare con lei. L'intenzione dell'affermata imprenditrice sarà quella di ricucire il rapporto con una persona che non vede da molto tempo. Nel frattempo Otello diventerà la nuova star all'interno del web dopo aver salvato la vita di un caro amico.

Questa novità non renderà felici tutte le persone vicine al comandante Testa e un esempio si ritrova nella persona di Renato che verrà a sapere del modo in cui è stato considerato da Otello.