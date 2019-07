Anticipazioni Temptation Island: Katia e Sabrina sconvolte dai video dei fidanzati

Nella penultima puntata di Temptation Island, Katia e Sabrina resteranno deluse per i comportamenti dei propri fidanzati con le tentatrici.

27 luglio 2019 10:56 27 luglio 2019 10:56

