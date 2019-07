Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto nelle persone che hanno sempre dimostrato l'affetto nei confronti del presentatore al servizio della Rai per quarant'anni. Non si perde occasione per ricordare un conduttore amato dal popolo ed è stata organizzata un'iniziativa per il presentatore venuto a mancare lo scorso anno. Simone Barazzotto ha deciso di realizzare una serata evento condividendo l'idea con Gianluca Pecchini.

Quest'ultimo riveste il ruolo di direttore generale della nazionale italiana cantanti e da questa idea è nata la serata dal titolo "Ciao Fabri" che coinvolge il fratello del conduttore, Fabio Frizzi e altri storici amici del presentatore.

Il ricavato della serata evento sarà devoluto alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro Onlus di Candiolo

Domenica 25 agosto ci sarà la serata-evento Ciao Fabri che avverrà nell'Arena della Versilia di Cinquale.

La festa vede la conduzione di Paolo Belli e Daniele Battaglia, nel corso della quale verranno trattate svariate tematiche. Si vivranno momenti di comicità e musica, ma una parte importante verrà dedicata alla solidarietà. Il ricavato dell'evento andrà in donazione alla fondazione di Carla Agnelli. Questo centro di caratura internazionale ha come obiettivo fondamentale la ricerca e la sconfitta del tumore.

Inoltre, durante la serata, verranno assegnati cinque premi che racchiudono le passioni principali di Fabrizio e sono tv, cinema, musica, sport e teatro. Il compito di assegnare i premi sarà affidato a Mario Maffucci che ha legato il suo nome a "Scommettiamo Che" e "Domenica In". Non sono finiti i nomi degli ospiti come Paolo Vallesi che sarà protagonista all'Arena di Versilia ed è reduce dalla vittoria ottenuta a 'Ora o mai più 2' presentata da Amadeus.

La presenza di ospiti di rilievo e le parole di Simone Barazzotto riguardo all'iniziativa

Vi saranno momenti di comicità con la partecipazione di Marco Marzocca e, successivamente, avverrà il ballo di una coppia storica come Samanta Togni e Samuel Peron. Simone Barazzotto ha rilasciato un'intervista, dove ha spiegato che nella scorsa annata hanno dedicato una partita evento a Fabrizio. L'ideatore della serata ha sottolineato che hanno voluto organizzare l'evento con lo scopo di riunire gli amici e dare un aiuto alla ricerca sul cancro.

Barazzotto ha rivolto un ringraziamento alla famiglia del conduttore che ha apprezzato questa iniziativa volta a ricordare una figura unica e sarà presente durante la serata. Infine il progetto ha ottenuto dei consensi sin dal primo momento e ci sono i presupposti per vedere piena la platea.