Questa sera, alle 21:20 circa, andrà in onda la seconda puntata di Un passo dal cielo 4, una Serie TV italiana che viene trasmessa dal 2011 sulle reti televisive Rai. Le prime tre stagioni si incentrano sulla vita di Pietro Thiene, un comandante del copro forestale. Dalla quarta stagione in poi, quest'ultimo è stato sostituito dal comandante Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti. Per tutti coloro che per una qualsiasi ragione non potessero assistere al secondo appuntamento con la fiction in questione, sarà possibile riguardare la replica attraverso il sito di Rai Play.

Un passo dal cielo 4, dove riguardare la replica in streaming

La serie tv Un passo dal cielo è stata molto amata dal pubblico italiano, tanto da essere arrivata adesso alla sua quarta stagione. Questa sera sarà trasmesso il secondo appuntamento su Rai 1 e per chi non potesse assistervi sarà disponibile il servizio di Rai Play, dove riguardare la puntata in replica. In particola modo, attraverso il sito online sarà possibile vedere tutti gli episodi di Un passo dal cielo 4 una volta che queste saranno mandate in onda.

Chi volesse rivedere le repliche, non dovrà far altro che registrarsi al sito con le proprie credenziali e password, che serviranno poi per accedere nel corso delle volte successive. Una volta fatto ciò, basterà cercare su tutta la lista presente la seri tv in questione.

Inoltre, chi volesse avere sempre a portata di mano tutte le puntate, potrà scaricare l'apposita applicazione di Rai Play sul proprio smartphone o tablet, in modo tale da poter guardare tutti gli episodi anche quando si è fuori casa o più in generale in qualsiasi momento lo si voglia.

Il servizio in questione non ha alcun costo, ma è accessibile a tutti i telespettatori. L'unica cosa necessaria sarà essere in possesso di una connessione ad internet.

Anticipazioni Un passo dal cielo 4 seconda puntata: giovane donna trovata in fin di vita

Nel corso del secondo appuntamento con Un passo dal cielo 4, andranno in onda due episodi intitolati rispettivamente "Il sentiero verso casa" e "Sfida verticale".

Nel corso del primo episodio, una donna giunta in vacanza a San Candido verrà ritrovata in fin di vita. Francesco cercherà di mettere in guardia la moglie Livia sulla pericolosità del suo maestro. Vincenzo conoscerà Cristina, arrivata in paese per gli ultimi preparativi per il suo matrimonio.

Nel corso del secondo episodio, Francesco verrà rapito da alcuni narcotrafficanti. I tre malviventi sono atterrati in montagna e le cose diventeranno ancora più difficili quando verrà coinvolta Emma.

Vincenzo ha serie dubbi che Eva lo tradisca con Fedez.