Le anticipazioni dell'apprezzata soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' svelano che, nelle prossime puntate italiane in onda su Canale 5, ci saranno dei colpi di scena nella vita di Hakan (Necip Memili). Quest'ultimo scoprirà che la consorte nutre ancora dei sentimenti nei confronti del dottor Aslan e ne sarà molto geloso. L'uomo si vedrà costretto a organizzare un piano per farla pagare alla moglie e troverà una soluzione alquanto discutibile per il risolvere il problema.

Il marito di Demet si decide a raccontare la verità alla cantante

L'Onder deciderà di stringere un patto di alleanza con la cantante Alya (Turku Turan) e si dirà deciso a raccontare la realtà dei fatti alla giovane artista, che ne rimarrà sorpresa. Il rapporto tra Hakan e Demet si comprometterà nel momento in cui avrà inizio il distacco tra Nazli e Ferit, dovuto alla decisione della cuoca. La ragazza infatti sarà intenzionata a dare le dimissioni all'Aslan, stanca di mantenere il segreto sul coinvolgimento della sorella Asuman.

Quest'ultima ha fatto parte del piano organizzato dai due coniugi scattando delle foto che hanno permesso a Hakan e Demet di ottenere la custodia esclusiva di Bulut. Le anticipazioni di Bitter Sweet narrano che Nazli (Ozge Gurel) riuscirà invece a trovare i soldi necessari per l'apertura del ristorante grazie all'arrivo nella città di Istanbul del padre Kemal.

Hakan mette Alya al corrente della verità sulla custodia esclusiva di Bulut

Kemal verrà messo al corrente della situazione dalla figlia Asuman e deciderà di dare alla cuoca il denaro per farle realizzare il suo sogno di aprire un ristorante.

L'uomo, per raggiungere l'obiettivo, si vedrà costretto a ipotecare l'abitazione di sua proprietà ad Antiochia. Tuttavia, non termineranno gli ostacoli nella vita della giovane Piran. La ragazza ringrazierà il genitore per avere compiuto questo gesto rivelatosi determinante per coronare il progetto. La chef avrà una disponibilità economica che le permetterà di consolidare il sodalizio lavorativo con Manami, una sua cara amica che lavora come insegnante di giapponese.

Dunque, la Piran avrà dopo tante difficoltà la possibilità di realizzare il suo grande sogno con l'apertura del ristorante. Le anticipazioni della Serie TV Bitter Sweet raccontano inoltre che Hakan confesserà ad Alya che è stata Asuman a impedire al dottor Aslan di ottenere l'affido del piccolo Bulut. L'uomo le spiegherà che Nazli è al corrente di questa verità. Al quel punto, la cantante sfrutterà queste informazioni preziose per evitare sul nascere la possibilità di un avvicinamento tra Deniz e la chef.