La soap Un posto al sole continua la sua regolare programmazione su Rai 3, mantenendo il suo spazio dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 20:45 circa. Le puntate in onda dal 22 al 26 luglio chiameranno in causa una questione tanto cara al pubblico da casa ovvero le motivazioni dell'assenza di Teresa. Ora che l'attrice Carmen Scivitarro è sparita anche dalla sigla di apertura, gli autori hanno deciso di non tergiversare più, affidando a Otello le spiegazioni della prolungata lontananza della moglie.

Pubblicità

Pubblicità

Nelle trame della prossima settimana si parlerà anche del legame sempre più stretto tra Marina e Arturo, al punto che la Giordano si rivolgerà all'avvocato Leone per chiedergli dei consigli. E mentre Vittorio si troverà a fare i conti con la famiglia di Alex, Filippo e Serena trascorreranno una piacevole giornata in barca e il romanticismo del momento spingerà Sartori a fare alla moglie una proposta inaspettata.

Pubblicità

Un posto al sole anticipazioni: Otello comincia a farsi delle domande su Teresa

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Un posto al sole riferite alle puntate dal 22 al 26 luglio, Raffaele si sentirà sconfortato davanti alla depressione di Diego. Il marito di Ornella non saprà come aiutare il figlio a superare la crisi legata alla rottura con Beatrice e troverà proprio nella dottoressa il sostegno di cui avrà bisogno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Otello comincerà a mostrarsi insofferente per la prolungata assenza di Teresa, da mesi trasferitasi a Indica. L'ex vigile, che si è recato spesso in visita alla moglie durante i fine settimana, si renderà conto che la lontananza tra lui e la Diacono non sarà solo geografica. Sarà questa la fine del loro matrimonio? Giulia si appresterà a trascorrere la giornata insieme a Denis prima di fare ritorno a Napoli. E proprio al suo arrivo a casa, la madre di Angela dovrà fare i conti con un'importante decisione sul suo futuro.

Trame Un posto al sole: Serena rifiuta la richiesta di Filippo

Marina e Arturo saranno sempre più vicini nelle puntate di Un posto al sole in onda la prossima settimana. Padre e figlia (o presunti tali) trascorreranno dei piacevoli momenti insieme anche se la salute dell'uomo desterà la preoccupazione della Giordano che deciderà di chiedere un consiglio all'avvocato Leone in merito alla sua situazione.

Pubblicità

Vittorio sarà ancora indeciso tra i sentimenti che prova per Alex e l'attrazione per Anita. E la situazione per lui andrà complicandosi quando farà la conoscenza di un altro membro della famiglia della fidanzata.

Serena e Filippo decideranno di trascorrere una giornata da soli in barca e affideranno a Roberto la gestione della piccola Irene. Quest'ultima metterà a dura prova la pazienza del Ferri, nella sua veste inedita di nonno - baby sitter.

Pubblicità

La piacevole gita tra i coniugi Sartori convincerà Filippo a chiedere a Serena di dare un fratellino o una sorellina a Irene. Ma l'idea di avere un altro bambino non piacerà alla Cirillo che rifiuterà, affermando di non essere pronta a ricominciare.