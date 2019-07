Per Francesco Monte è giunto il momento di voltare pagina e di andare avanti dopo la fine della sua storia d'amore con Giulia Salemi. Per l'ex tronista di Uomini e donne, infatti, è arrivata una nuova fiamma che gli ha rapito il cuore. Trattasi della bella modella Isabella De Candia, nota al grande pubblico per essere stata 'Madre Natura' in una delle puntate dell'ultima edizione di Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis su Canale 5. Dopo i vari rumors, ecco che lo stesso Monte ha confermato la notizia postando uno scatto tra le Instagram stories del suo profilo.

Pubblicità

Pubblicità

Nuova fidanzata per Francesco Monte: è amore con la modella Isabella

Da diverse settimane, infatti, si rincorrevano dei rumors riguardanti la nuova storia d'amore di Francesco Monte con la modella Isabella. I due erano stati avvistati insieme in vacanza ma fino a questo momento non era mai arrivata la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati.

E invece nelle scorse ore è stato proprio Francesco a voler rompere il muro del silenzio e lo ha fatto postando uno scatto che lo vede teneramente abbracciato alla sua Isabella.

Pubblicità

I due appaiono felici e innamorati e ormai sembra essere chiaro che il ricordo della storia d'amore con Giulia Salemi sia molto lontano nella vita dell'ex tronista di Uomini e donne.

Lui stesso qualche giorno fa volle fare chiarezza sui social, precisando che la storia d'amore con Giulia era finita di 'comune accordo' in quanto entrambi si erano resi conto di non essere compatibili e di non essere fatti per stare insieme.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Un addio, quindi, che non avrebbe fatto soffrire dato che Monte ha precisato che non c'è stato nessun tradimento da parte sua, al contrario di quello che era stato scritto sul web e sui social.

In molti, infatti, ipotizzavano che la fine della love story tra Monte e la Salemi fosse dovuta proprio alla presenza di Isabella, ma stando alle parole dell'ex tronista non sarebbe così.

Il ritorno di Francesco Monte in tv: da settembre sarà nel cast di Tale e Quale Show

E così inizia questo nuovo capitolo della vita sentimentale di Francesco Monte che dal prossimo settembre sarà impegnato anche in una nuova avventura televisiva.

Durante la presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2019-2020, Carlo Conti ha svelato i nomi dei concorrenti che prenderanno parte alla prossima edizione di Tale e Quale Show in onda da settembre su Rai 1 e tra questi vi è anche Francesco Monte. E così dopo ben due esperienze maturate nei reality show Mediaset, per l'ex tronista di Uomini e donne arriverà il momento di cimentarsi con le imitazioni di personaggi famosi in un vero e proprio varietà.

Pubblicità

In bocca al lupo e buon divertimento!