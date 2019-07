Arrivano interessanti novità dalle anticipazioni di Una vita della prossima settimana. Dall'8 al 12 luglio la telenovela spagnola tornerà in onda su Canale 5 nei pomeriggi dal lunedì al venerdì, mentre si sposterà su Rete 4 per il tradizionale appuntamento del sabato sera. Ciò permetterà un ampio sviluppo delle trame che si concentreranno ancora sullo stato d'animo di Blanca, alle prese con le pressioni della 'bigotta' Cristina. Quest'ultima farà leva sui sensi di colpa della figlia di Ursula e la spingerà ad ammettere pubblicamente i suoi peccati, portandola persino a pensare di rinchiudersi in convento.

Una persona potrebbe però riaccendere le speranze sul piccolo Moises, che potrebbe essere vivo come Blanca ha sempre dichiarato. Ma Ursula si libererà di lei, eliminando l'unica testimone in grado di conoscere la verità sul parto.

Una Vita anticipazioni: Blanca pensa di andare in convento

Stando a quanto riportano le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate dall'8 al 12 luglio, Blanca confesserà le proprie colpe e ammetterà di avere avuto una relazione peccaminosa con Diego.

Sarà la bigotta Cristina Novoa a spingerla ad una simile rivelazione, portandola anche a riflettere sul suo futuro. Distrutta per la tragedia che l'ha colpita e consapevole dell'attrazione provata per Diego, Blanca mediterà di rinchiudersi in un convento anche se Ursula e Samuel penseranno ad una clinica psichiatrica. Mentre l'amata farà la sua confessione pubblica, Diego noterà tra la folla Aurelia, la forestiera che ha soccorso Blanca nei momenti successivi al parto.

Raggiunta subito, la donna rivelerà di non avere tagliato il cordone ombelicale. Il fatto porterà l'Alady a pensare che in effetti sia nato un maschietto, come la Dicenta ha sempre sostenuto.

Puntate Una Vita: Ursula uccide Aurelia

La grande scoperta fatta da Diego giungerà presto alle orecchie di Samuel e poco dopo anche a quelle di Ursula. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che la dark lady deciderà di correre subito ai ripari per fare in modo che la verità non venga svelata.

Sarà così che attenderà Aurelia e la strangolerà senza pietà, prima che lei possa raccontare a Diego tutti i dettagli sul parto di Blanca. L'Alday attenderà a lungo la sua informatrice ma lei ovviamente non si presenterà. Silvia si trasferirà a casa di Celia e Felipe in attesa che il suo matrimonio con Arturo venga celebrato. Esteban proverà a dividere la coppia, raccontando i trascorsi del colonnello con la figlia Elvira, ma le sue parole non sorprenderanno la Reyes, Nel frattempo, i problemi di vista di Valverde peggioreranno, tanto da spingerlo ad acquistare una lente di ingrandimento per vedere meglio.

Non solo, l'uomo affiderà alla fidanzata e a Esteban la completa gestione dell’associazione fondata per salvare i soldati all'estera.