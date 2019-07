Ottime notizie in vista per i telespettatori di Una vita che a partire da lunedì 5 agosto vedranno raddoppiare il tempo quotidiano dedicato alla telenovela spagnola. Grazie alla pausa estiva di Beautiful, infatti, le vicende di Acacias 38 avranno inizio già alle ore 13:40 circa e proseguiranno fino alle ore 14:45 circa, quando lasceranno spazio alla soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. La durata di circa un'ora permetterà un ampio sviluppo delle trame nel periodo compreso dal 5 al 10 agosto.

Le anticipazioni rivelano che Diego e Blanca si avvicineranno al ritrovamento del piccolo Moises. Felipe, infatti, informerà il giovane Alday di una nuova pista che potrebbe portare alla verità ma ancora una volta ci sarà un nuovo ostacolo da affrontare. Spazio, inoltre, ai dubbi di Diego in merito alle sorti di Jaime e al tentativo disperato di Arturo di mettere fine alla propria vita.

Una Vita anticipazioni: le ricerche di Moises continuano

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Una Vita del periodo compreso dal 5 al 10 agosto, Diego tenterà di contattare Jaime, convinto che solo lui sia in grado di fermare Ursula.

Samuel tenterà di convincerlo a desistere ma non ci riuscirà, motivo per cui il fratello comincerà a sospettare che al padre sia accaduto qualcosa. Apprenderà, infatti, che l'uomo non è mai arrivato in Svizzera. Carmen riuscirà a rubare una lettera posseduta da Ursula, ottenendo così l'indirizzo del dottor Pallero, coinvolto nel rapimento di Moises. Riera si metterà subito alla ricerca dell'uomo ma, quando arriverà nel suo domicilio, lo troverà morto mentre il bambino che aveva con sé sembrerà essere sparito nel nulla.

Non solo: Riera verrà ferito gravemente da due misteriosi malviventi e correrà a Calle Acacias per farsi curare. Nel frattempo, Felipe informerà Diego che il commissario Mendez ha trovato una pista che porta al bambino. Ancora una volta, però, verrà trovato un corpo nel luogo indicato.

Arturo tenta di togliersi la vita

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana, Agustina arriverà appena in tempo per fermare Arturo dal tentativo di suicidarsi.

La domestica deciderà di non nascondere più la cecità del suo padrone e informerà Felipe della recente novità. Ma al ritorno di Silvia dall'Italia, il colonnello continuerà a mentire all'amata, meditando di porre fine al loro fidanzamento. Peña confesserà a Flora e Iñigo che un Indiano vuole ucciderlo a causa del furto di una statuetta di una divinità. La coppia, però, rifiuterà di aiutarlo e mediterà di lasciare il quartiere per evitare ulteriori problemi.

La giovane Lucia Alvarado, cugina di Celia, si presenterà nel quartiere e fin da subito evidenzierà una certa attrazione nei confronti di Samuel.