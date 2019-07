Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la quarta puntata di Manifest, la Serie TV che nelle ultime settimane sta appassionando milioni di telespettatori. La trama si incentra su un volo aereo scomparso dai radar per cinque anni e ritornato in città senza che i passeggeri si fossero accorti del tempo trascorso. Al ritorno però, dovranno far i conti con le vite dei loro affetti che è cambiata e proseguita durante la loro assenza. Tutti coloro che si fossero persi la puntata di ieri, potranno vedere la replica attraverso il sito di Mediaset Play.

Manifest, dove rivedere la replica in streaming online

La puntata di Manifest andata in onda ieri sera è stata piena di colpi di scena. In particolar modo, ad essere trasmessi sulla rete televisiva sono stati gli episodi 10, 11 e 12. La prima stagione della serie tv sta quasi per volgere al termine, dato che ormai mancano soltanto le ultime due puntate. Chi volesse recuperare la quarta puntata o volesse semplicemente rivederla, potrà farlo attraverso il sito online di Mediaset Play.

Tramite la piattaforma, ogni utente che lo desidera potrà rivedere gli episodi andati in onda entro una settimana. Trascorsi sette giorni infatti, gli episodi vecchi lasceranno il posto sulla piattaforma ai nuovi andati in onda.

Per una maggiore comodità, è possibile scaricare anche l'apposita applicazione di Mediaset Play su smartphone o tablet, sia esso con sistema operativo Android che iOS. In questo modo, si potranno avere gli episodi comodamente a portata di mano, in modo da poterli guardare anche quando non si è in casa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV

Anticipazioni Manifest quinta puntata, riavvicinamento tra Grace e Ben

Nel corso della quinta e penultima puntata che andrà in onda la prossima settimana, saranno trasmessi due episodi intitolati: "Avvicinamento autorizzato" e "Aggiornamento". Nel corso del primo Ben e Grace riporteranno a casa il loro figlio Cal, ma al ritorno Ben scoprirà una X rossa dipinta sulla porta di casa. Jared è convinto che ad aver fatto ciò sia stato un certo Calvin Webber, ideatore di un sito web incentrato su un presunto complotto dei passeggeri del volo 828.

Il padre di Cal e Webber avranno uno scontro che finirà in rete. Grace e Ben si riavvicineranno.

Nel secondo episodio invece, una donna di nome Alice ritiene che i passeggeri possano compiere miracoli e costringerà Saanvi con le minacce a guarire il malato di cancro. Fortunatamente Ben e Mich riusciranno a salvare la donna introducendosi a casa di Alice. Lourders deciderà di lasciare il marito, dopo aver scoperto che tra lui e la sua migliore amica c'è ancora qualcosa di profondo.

Cal prevederà che un lupo si troverà con Michaela.