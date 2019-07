Marco Fantini e Beatrice Valli si sono conosciuti a Uomini e donne nell'edizione 2013/2014 da allora, a parte un periodo di separazione, non si sono più lasciati. Nel frattempo, la coppia è andata a convivere e il 30 giugno 2017 è nata Bianca, soprannominata "Bubi", la prima figlia di Marco e la seconda di Beatrice.

Dopo aver partecipato all'esperimento di giugno di "Casa Philips" che ha coinvolto l'intera famiglia, "costretta" a rimanere chiusa in vetrina per una intera giornata, in questi giorni Beatrice è partita per un viaggio di lavoro in Messico, di cui ha costantemente postato foto e pubblicato IG Stories per aggiornare i suoi followers.

Oggi l'ex corteggiatrice ha fatto ritorno in Italia ed il suo compagno ha deciso di organizzarle una sorpresa che ha prontamente annunciato tramite il suo profilo Instagram, bloccando lei per non rivelarle nulla. Nello specifico, l'ex tronista è andato in aeroporto ad aspettare il suo ritorno insieme alla loro bambina e ad Alessandro, il figlio di Beatrice nato da una precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi.

Mentre la piccola Bianca nell'attendere la madre si è addormentata, il piccolo "Alle" è rimasto sveglio e attento per poterla abbracciare. Il Fantini oltre ai momenti di attesa, tramite Instagram ha pubblicato anche alcuni messaggi scambiati con la sua compagna, per mostrare ai loro seguaci che lei non poteva minimamente aspettarsi di rivedere la sua famiglia prima del rientro a casa. Il momento dell'incontro, davvero emozionante, è stato immortalato tramite dei video poi pubblicati da entrambi i fashion blogger tramite i loro profili Instagram: Beatrice intenta a dirigersi verso l'uscita quando improvvisamente vede Marco ed i bambini, lascia la valigia e va incontro prima al compagno, baciandolo, e poi ad Alessandro, ancora sveglio nell'aspettarla.

A seguito di questa sorpresa Beatrice, tramite il suo profilo Instagram in merito al viaggio appena terminato ha rivelato: "ragazzi sono tornata e sono stanchissima perché ho preso quattro voli, lasciamo stare, un viaggio infinito, due giorni praticamente di viaggio, però è stato spettacolare".

Un amore grande

La coppia, prima che Beatrice partisse per il Messico, ha voluto suggellare il loro amore con un tatuaggio che potesse anche essere il loro portafortuna.

La notizia è stata rivelata dall'ex corteggiatrice, la quale ha postato una foto sul suo profilo Instagram ed una dolce didascalia con cui ha ricordato quanto sia stato difficile convincere l'ex tronista a fare un tatuaggio (non avendone mai avuti), ma spiegando quanto desideravano fare qualcosa che li legasse ancora di più, dopo 5 anni di relazione e dopo aver creato una famiglia che si ama veramente.

A seguito del post sono tanti i commenti positivi che le sono arrivati, come tante sono le domande dei loro followers che avevano pensato ad un loro prossimo matrimonio poi smentito dalla stessa Valli, che però ha ammesso di voler fare presto questo passo, ma di essere in attesa della proposta del suo fidanzato, che sembra tardare ad arrivare.