Non è una bella notizia per chi segue Beautiful, ma la soap americana più longeva non sarà trasmessa da Canale 5 per tre settimane. L'interruzione avverrà da lunedì 5 a venerdì 23 agosto 2019. Il cambiamento di programmazione avviene ogni anno nei mesi estivi e anche in particolari giorni di festa. In seguito non ci dovrebbero essere ulteriori cambi di orario. Si preannuncia l'entrata di nuovi protagonisti nel cast e l'uscita di altri. In Italia tutto ciò sarà visibile tra parecchi mesi, addirittura nel 2020, data la differenza di trasmissione con L'America.

Beautiful andrà in pausa dal 5 agosto per tre settimane, riassunto trame dal 29 luglio al 2 agosto

Non saranno pochi i giorni in cui gli appassionati di Beautiful saranno privati dell'amata soap. Essa infatti andrà in ferie dal 5 a 23 agosto 2019. La telenovela con i suoi intrighi tornerà da lunedì 26 agosto 2019.

E' utile riepilogare ciò che accadrà in questa ultima settimana di programmazione da lunedì 29 luglio a venerdì 2 agosto 2019 alle ore 13.40 su Canale 5.

Le nozze di Katie e Thorne che hanno deciso di diventare marito e moglie, avverranno in tempi particolarmente brevi.

Ridge sarà il testimone di Thorne e Brooke la damigella di Katie. Bill nel frattempo cercherà di prepararsi per l'incontro davanti al giudice. Quest'ultimo sarà un amico di vecchia data di Ridge, il suo nome è McMullen e verrà corrotto dallo stesso sposo.

Il clima del giorno in cui si celebrerà il matrimonio sarà festoso, Katie felice si preparerà per la cerimonia ed anche Will.

In anticipo rispetto all'ora stabilita giungeranno le sorelle, per dare aiuto affinchè tutto sia perfetto. Nella lussuosa dimora dei Forrester, sarà Carter a porgere gli anelli a Thorne.

Gli sposi si scambieranno le promesse matrimoniali e gli anelli, divenendo coniugi a tutti gli effetti. Dopo la cerimonia tutti faranno festa e si congratuleranno con gli sposini, mentre Bill avrà un umore molto diverso.

Bill confiderà a Justin di voler fare il papà a Will

Bill infatti confiderà a Justin di essere molto arrabbiato per l'avvenuto matrimonio. La cerimonia servirà per avere la tutela di Will. Lo Spencer che a sua volta aveva tentato di corrompere il giudice, non si arrenderà e giurerà che mai avrebbe rinunciato alla custodia del bambino.

Thorne e Katie trascorreranno la notte della cerimonia da coniugi e Bill si ritroverà contro la novella sposa, sua ex in tribunale.

Si discuterà, alla presenza del giudice, sull'affidamento di Will alla madre naturale. Brooke sarà dalla parte dello Spencer.

Quest'ultimo perderà la causa e il figlio verrà dato a Thorne - suo nemico da sempre - e a Katie. Una sorpresa sarà però alle porte, Bill affronterà Ridge e Thorne, finendo all'ospedale in coma. Katie scoprirà che il marito ha corrotto il giudice. Dopo quanto è accaduto a Bill, lei gli porterà il figlio sempre più spesso.

Potrebbero tornare ad essere una vera famiglia.