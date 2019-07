Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che riescono ad attirare l'attenzione dei telespettatori italiani. Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate, Nazli e Ferit si diranno pronti per compiere un passo importante nel loro rapporto con la voglia di organizzare il matrimonio. Ci saranno degli ostacoli intorno a queste nozze e sarà fondamentale portare a termine questo obiettivo con l'intento di ottenere la custodia esclusiva del piccolo Bulut.

Il dottor Aslan vorrà evitare che Hakan e Demet mettano nuovi ostacoli nell'affido del nipote ma tale situazione renderà evidente la relazione tra le due persone. Ferit non avrà paura a comunicare all'opinione pubblica le sue intenzioni ma dovrà trovare un modo giusto, in quanto è il socio del ristorante di Nazli ed è proprietario della Pusula Holding. L'imprenditore non perderà tempo e organizzerà una conferenza stampa dopo aver fatto le dovute valutazioni.

I dubbi della giovane Piran riguardo alla proposta di matrimonio

Deniz assisterà alle rivelazioni fatte da Ferit e avrà intenzione di farla pagare al rivale che gli sta portando via la donna amata. La giovane Piran, dal canto suo valuterà la proposta di matrimonio dell'Alslan e riuscirà a superare le riflessioni legate alle nozze con il datore di lavoro. La sorella di Asuman si convincerà di fare la scelta giusta sposando l'imprenditore, dopo essersi accorta del malessere di Bulut per via della convivenza con Hakan e Demet.

La proposta di matrimonio di Ferit non sembrerà essere una messinscena ma l'affarista non potrà dimenticare il comportamento della cuoca. Quest'ultima non ha raccontato la verità sull'errore commesso dalla sorella.

Deniz pronto per smettere di corteggiare Nazli

L'Aslan riuscirà a trovare un punto d'accordo con Nazli ma non le racconterà un dettaglio importante. Ferit penserà che sia meglio evitare di parlare alla donna della conferenza stampa organizzata per discutere del matrimonio.

I coniugi Onder ascolteranno le parole del dottor Aslan, con la possibilità di venire a conoscenza dell'intenzione delle due persone. La bionda rimarrà sorpresa dopo aver ascoltato l'annuncio di Ferit e si scalderanno gli animi nel rapporto tra Demet e Hakan. Quest'ultimo aggredirà per la seconda volta la moglie e l'uomo vorrà capire se la rabbia di Demet sia legata alla scelta dell'Aslan, oppure sia ancora innamorata di lui.

Lo stesso discorso vale per Deniz che non riuscirà a mettere da parte l'ira e deciderà di avere un incontro con Nazli, confessandole di essere pronto a rinunciare al suo amore.