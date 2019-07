Cresce l'attesa per la messa in onda della sesta e ultima puntata di Temptation Island, il fortunato reality show delle tentazioni di Canale 5 di cui questo lunedì si vedrà in onda l'appuntamento conclusivo di questa stagione. Per le tre coppie che sono rimaste in gara arriverà al termine il famoso viaggio nei sentimenti e quindi ci sarà spazio per il confronto al falò finale, dove dovranno rivedersi con i loro rispettivi partner e prendere una decisione finale sul 'da farsi'. Uscire insieme dal villaggio oppure da single?

Occhi puntati soprattutto sulla coppia composta da Massimo e Ilaria, il cui falò è stato interrotto la scorsa settimana.

Temptation Island, le anticipazioni della sesta e ultima puntata

Le anticipazioni sulla sesta puntata di Temptation Island rivelano che il confronto tra Massimo e Ilaria proseguirà con toni decisamente molto accesi. Come testimoniato da un video pubblicato sulla pagina Instagram del reality show, la tensione tra i due partecipanti del reality show sarà alle stelle e in particolar modo Ilaria si scaglierà contro il suo fidanzato nel momento in cui lui proverà a negare l'evidenza, di fronte ai filmati che 'parlano chiaro'.

Cosa succederà a questo punto tra i due fidanzati? Difficile pensare che Ilaria possa accettare di mettere una pietra sopra a quello che è successo tra il fidanzato e la tentatrice all'interno del villaggio di Temptation Island, ma ovviamente i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo e tutto potrebbe succedere nel corso dell'ultimo falò di lunedì sera.

Occhi puntati anche sull'altra coppia del reality show rimasta in gara: parliamo di Katia e Vittorio: anche loro hanno dovuto affrontare dei momenti decisamente non facili all'interno del villaggio di Temptation Island.

Questa settimana Katia verrà messa di fronte ad un video del fidanzato che si diverte con la single Vanessa e ad un certo punto entrerà anche nella camera della tentatrice dove non sono presenti le telecamere e quindi nessuno potrà mai sapere quello che è successo tra di loro.

Sabrina disperata per Nicola

Le anticipazioni sulla sesta puntata di Temptation Island di lunedì sera, inoltre, rivelano che anche Sabrina dovrà affrontare un momento durissimo prima dell'incontro al falò finale con Nicola.

La ragazza, dopo aver visto un filmato del suo fidanzato, si lascerà andare alle lacrime e in un momento di sfogo con le sue compagne d'avventura, ripeterà più volte che Nicola 'l'ha distrutta'. Cosa avrà combinato il ragazzo nel villaggio delle tentazioni a poche ore dall'atteso falò finale? L'appuntamento con il gran finale di stagione è fissato per lunedì sera su Canale 5.