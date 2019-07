Le puntate italiane di Beautiful stanno per andare in vacanza, dato che già da lunedì 5 agosto la soap non troverà spazio nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. I fan potranno comunque dedicare le proprie attenzioni sulle trame americane che proprio nei prossimi giorni vedranno la svolta della storyline relativa a Beth Spencer. Hope, Liam e tutte le persone coinvolte in questa triste trama apprenderanno che la bambina non è morta a Catalina, come hanno sempre creduto, ma è stata rapita dal dottor Reese e data in adozione ad un'ignara Steffy, che l'ha amata come una figlia biologica.

Ma come reagirà la Forrester davanti ad una notizia tanto sconvolgente? Restituirà davvero Beth alla sua vera madre senza opporsi? Stando alle anticipazioni in arrivo dagli Stati Uniti, sarà meglio non dare nulla per scontato dato che questa scoperta potrebbe essere l'inizio di nuovi litigi tra la Forrester e la Logan.

Beautiful anticipazioni: Steffy e Hope di nuovo ai ferri corti

Nell'apprendere di avere adottato Beth Spencer, Steffy sarà inevitabilmente sconvolta.

Non potrà credere di essere stata coinvolta in una simile crudele vicenda, che ha scatenato sofferenze a così tante persone. Le anticipazioni di Beautiful delle prossime settimane di agosto confermano che Steffy e Hope avranno diverse vedute davanti a questa sorprendente scoperta. Sebbene felice di sapere che la neonata non è morta a Catalina, la Forrester pretenderà delle certezze, soprattutto tenendo conto che Flo Fulton in passato aveva mentito in merito all'adozione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il fatto la porterà a inevitabili diverbi con la sorellastra: se Hope vorrà riavere subito la piccola per recuperare i mesi perduti, ben diverso sarà il caso di Steffy che potrebbe chiedere il test del DNA. Proprio in questa dinamica avrà un ruolo attivo il dottor Armstrong, interpretato dal famoso attore Vincent Irizarry che entrerà in scena nella puntata del 26 agosto. Fin dall'annuncio del suo intervento, si sa per certo che esso sarà in qualche modo legato alla storyline del momento.

Le discussioni coinvolgeranno anche Brooke e Ridge

Steffy e Hope non saranno le uniche a discutere in seguito alla scoperta dell'identità di Phoebe. Le anticipazioni americane di Beautiful rendono noto, infatti, che anche Brooke e Ridge avranno diverse vedute schierandosi dalla parte dell'una e dell'altra figlia. Sarà questo l'inizio di una crisi nel loro matrimonio? In attesa di scoprirlo, la matriarca Logan avrà comunque un altro difficile compito ovvero quello di rimproverare la nipote Flo per avere mentito così tanto a lungo sulla questione.

Anche Shauna e Zoe avranno il loro bel da fare a spiegare le proprie ragioni per evitare il possibile arresto.