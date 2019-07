Thomas Forrester è ormai ufficialmente il villain delle trame di Beautiful. In esse l'immagine del bravo ragazzo, legato alla sua famiglia, è solo un lontano ricordo a causa della fissazione che lui prova per Hope Logan. Da quando ha fatto ritorno a Los Angeles dopo la morte di Caroline, il figlio di Ridge e Taylor ha dispensato intrighi e bugie, arrivando a mentire alla sua attuale moglie sul segreto legato a Beth e persino favorendo la morte di Emma Barber.

Nelle ultime puntate americane, Thomas ha raggiunto il suo scopo, sposando Hope nonostante lei abbia negato di provare dei sentimenti romantici nei suoi confronti. E le cose non cambieranno dopo il fatidico sì, al punto che il rampollo Forrester deciderà di correre ai ripari pur di trascorrere dei momenti di passione in compagnia della figlia di Brooke. Ciò lo porterà a chiedere l'aiuto di Vincent, il suo vecchio amico al quale si era già rivolto per spingere Liam tra le braccia di Steffy.

Anticipazioni Beautiful: Thomas acquista degli stupefacenti per Hope

Il matrimonio di Hope e Thomas non basterà per far innamorare i due sposi. Al contrario, le anticipazioni americane di Beautiful confermano che la neo-signora Forrester continuerà a restare fredda e distaccata, rifiutando di trascorrere la notte con il marito. La luna di miele si trasformerà in un vero disastro, soprattutto quando Hope confesserà a Thomas di non riuscire a lasciarsi andare a causa dei sentimenti che continua a provare per Liam.

Quest'ultimo sarà l'unico uomo che abbia amato e difficilmente le cose potranno cambiare in futuro. Se inizialmente il rampollo Forrester si era detto comprensivo davanti a tale sincerità, il suo punto di vista comincerà a cambiare velocemente, rendendolo sempre più insofferente. Per tale ragione, il figlio di Ridge deciderà di correre ai ripari chiamando l'amico Vincent, lo stesso che qualche settimana fa gli aveva venduto le sostanze stupefacenti per Liam.

Anche nel caso di Hope, gli stupefacenti serviranno per togliere le inibizioni alla giovane, spingendola ben presto tra le braccia dell'uomo che ha sposato.

Trame americane Beautiful: Flo pensa che Thomas sia pericoloso

Mentre Thomas tesserà nuovi intrighi per trascorrere dei momenti di passione con Hope, nelle puntate americane di Beautiful Flo scoprirà i trascorsi non facili del rampollo Forrester.

Comincerà, quindi, a pensare che lui sia una persona pericolosa e che Hope possa correre dei gravi rischi vivendo insieme a lui. Sarà questo il punto di partenza per la confessione che avverrà nel corso delle puntate in onda dal 29 luglio al 2 agosto, durante le quali la verità sull'identità di Beth / Phoebe verrà finalmente svelata. Saranno Liam e Wyatt i primi ad ascoltare la confessione di Flo Fulton e a restarne sconvolti.

Da qui alla restituzione di Beth alla madre biologica, il passo sarà breve.