Spiacevole disavventura a Mykonos per il giovanissimo Denis Dosio, la star di Instagram diventata popolare anche grazie alle varie ospitate che nel corso degli ultimi mesi ha fatto nei programmi di Barbara D'Urso. In questi giorni Denis si è recato in vacanza in Grecia e sui suoi canali social ha raccontato il triste episodio che l'ha visto protagonista e che l'ha costretto ad andare in ospedale per essere sottoposto a tutti i dovuti accertamenti e alle dovute cure mediche.

Drammatica aggressione per Denis Dosio: gli hanno spaccato un bicchiere di vetro in testa

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che nelle scorse ore Denis Dosio ha raccontato su Instagram la spiacevole disavventura che l'ha visto protagonista a Mykonos.

Dopo che una ragazza si è avvicinata per chiedergli di scattare una foto e subito dopo averla fatta, stando al racconto di Denis, gli si è avvicinato un ragazzo che gli avrebbe spaccato un bicchiere di vetro in testa, così, senza un apparente motivo logico, lasciandolo sanguinante all'interno del locale.

Il ragazzo ha rivelato ai suoi fan di aver perso quasi i sensi nel tragitto che dalla discoteca lo avrebbe portato al più vicino centro medico dove poi è stato curato e medicato con ben sei punti di sutura sulla testa, dove attualmente è ben visibile un segno dovuto proprio alla spaccatura del bicchiere.

Nonostante lo spaventoso episodio, però, Denis ha fatto sapere che non intende dargliela per vinta ai bulli che lo hanno aggredito a Mykonos e che non perderà mai il sorriso che lo contraddistingue e che lo ha reso un personaggio popolare in rete, al punto da essere invitato in diverse occasioni nei programmi del pomeriggio di Barbara D'Urso.

A soli 18 anni, Denis Dosio si è ritoccato il volto da Giacomo Urtis

Va detto che questa non è la prima volta che Denis si ritrova al centro di situazioni del genere.

Già qualche tempo fa, infatti, il ragazzo aveva denunciato sempre sui social di essere stato vittima di bullismo da parte di un gruppo di ragazzi che lo avevano chiuso all'interno di un bagno, riprendendo il tutto con il cellulare.

Ma in queste ultime ore il giovane Denis ha fatto parlare di se non soltanto per l'aggressione subita in vacanza a Mykonos, ma anche per essersi sottoposto ad un intervento di chirurgia estetica al volto.

A soli 18 anni, infatti, Denis ha deciso di farsi delle punturine di acido ialuronico al volto, così come ha raccontato lui stesso sui suoi canali Instagram. Il ragazzo si è rivolto al chirurgo dei vip Giacomo Urtis e questa sua scelta ha scatenato accese polemiche sui social per il 'cattivo esempio' che darebbe ai tantissimi ragazzi e ragazzini che lo seguono.