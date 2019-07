Non smette di stupire la popolare serie televisiva Il Segreto scritta da Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Italia nelle prossime settimane di programmazione svelano che Fernando Mesia manderà in malora una diabolica mossa di Francisca Montenegro. Quest’ultima, dopo aver organizzato nei minimi dettagli una trappola per il figlio del defunto Olmo e per Roberto Sanchez con l’obiettivo di togliersi di mezzo entrambi, verrà tradita da Mauricio.

Il capomastro stufo di commettere delle malefatte per ordine della sua padrona, avviserà l’ex marito di Maria Castaneda, dicendogli che la perfida donna ha messo il cubano contro di lui per farli morire in uno scontro a fuoco.

Fernando organizza la sua partenza, Francisca inganna Roberto

Nelle prossime puntate italiane Francisca tenterà di sbarazzarsi di Fernando Mesia e Roberto Sanchez per farli allontanare in modo definitivo da Maria in un colpo solo.

Tutto inizierà quando la figlia di Emilia e Alfonso rinuncerà ad abbandonare Puente Viejo con il cubano dato che entrambi decideranno di acquistare una proprietà a La Havana situata nei pressi del quartiere iberico. La Montenegro, dopo aver esultato di gioia per la decisione presa dalla sua figlioccia, farà intendere al suo capomastro Mauricio di avere delle terribili intenzioni nei confronti del forestiero.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Non sospettando affatto che la darklady sta preparando un piano contro di lui e Roberto, Fernando organizzerà il suo trasferimento a Madrid ma prima di lasciare il paese dirà alla nuova fiamma della sua ex moglie di voler vedere l’abitazione in cui andrà a vivere con la Castaneda, Esperanza e Beltran. Francisca approfitterà dell’occasione per agire visto che, non appena verrà a conoscenza dell’appuntamento tra i due uomini, convocherà il Sanchez nel suo studio e gli farà credere che il Mesia ha deciso di attentare alla sua vita.

Mauricio mette in guardia il Mesia, il piano della Montenegro fallisce

A questo punto la matrona consegnerà a Roberto un’arma da fuoco per potersi difendere. Il cubano preferirà non mettere al corrente Maria del pericolo che corre. Il piano della moglie di Raimundo fallirà a causa di Mauricio che metterà in guardia Fernando nel capitolo numero 2.039. Il capo mastro riferirà al Mesia che la sua padrona ha dato al cubano una pistola dopo averlo avvisato di eventuali rappresaglie da parte sua.

Il figlio del defunto Olmo si fiderà ciecamente del Godoy e lascerà Puente Viejo senza lasciare nessuna traccia in quanto non farà sapere a nessuno della sua partenza. Agendo in tale maniera Fernando darà buca al Sanchez e riuscirà a sfuggire alla tremenda e diabolica trappola che aveva preparato Francisca. Quest’ultima non farà altro che chiedersi cosa abbia spinto il Mesia a sparire dal quartiere iberico mentre Mauricio sarà soddisfatto per la buona azione compiuta.