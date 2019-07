Nuovo appuntamento con la soap opera turca “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”. Negli episodi in onda in Italia da lunedì 8 a venerdì 12 luglio (dalla 21esima alla 25esima puntata italiana), il piccolo Bulut correrà un grosso pericolo quando Demet e Hakan con uno stratagemma riusciranno ad ottenere la sua custodia definitiva. Il bambino, sempre più disperato per non essersi ricongiunto con Ferit Alasn, scapperà di casa attraversando da solo la strada.

Il piccolo per fortuna, quando la polizia sarà avvisata dagli Onder, verrà ritrovato proprio da Nazli e dal suo adorato zio addormentato sul lettino della sua vecchia abitazione. Ebbene sì, con il suo gesto Bulut dimostrerà ancora una volta di non aver superato il lutto per la perdita dei suoi genitori.

Bulut ritrovato nella sua vecchia casa, Nazli prende le distanze da Ferit

Bulut continuerà a soffrire nelle puntate in programmazione su Canale 5 la prossima settimana.

Il bambino purtroppo verrà affidato definitivamente a Demet e Hakan, perché la perfida coppia metterà in cattiva luce Ferit il giorno della sentenza. Il giudice, dopo essere venuto a conoscenza attraverso delle foto che il ricco imprenditore è solito intraprendere varie relazioni sentimentali, non lo riterrà idoneo per prendersi cura del nipote. Il bambino sempre più deciso a tornare a vivere alla villa dello zio, farà perdere le sue tracce destando parecchia preoccupazione.

I poliziotti faranno irruzione nell’appartamento di Aslan per verificare se è davvero coinvolto con la sparizione del minore come riferito dall’Onder. La Piran per fortuna aiuterà il suo datore di lavoro a ritrovare sano e salvo il nipote. All’aspirante chef verrà in mente di recarsi nell’abitazione dei defunti Demir e Zeynep. Il presentimento della coinquilina di Asuman non sarà errato, visto che Bulut riposerà proprio nel suo vecchio lettino. Quest’ultimo, dopo aver esultato di gioia per aver riabbracciato finalmente Ferit, tornerà ad essere triste perché Hakan e Demet lo porteranno di nuovo con loro.

In seguito Nazli fingerà di essersi dimenticata il bacio che lei e Aslan si sono scambiati la notte in cui Bulut si è dato alla fuga. Intanto gli Onder non riusciranno ad avere il pieno controllo della Pusula Holding grazie all’intervento di Ferit. La Piran rivelerà a Fatos di fare il possibile per non incrociare lo sguardo del suo datore di lavoro.

Demet apprende di essere incinta, Deniz su tutte le furie

In effetti la cuoca, dopo essersi confidata con la sua amica, si presenterà in ritardo alla villa di Ferit con l’obiettivo di finire di lavorare in anticipo.

La stilista crederà che la cuoca eviti di parlare con Aslan per non svelargli il tradimento della sorella. Demet, intanto, dopo aver accusato numerosi malesseri si sottoporrà ad un test di gravidanza e scoprirà di essere in dolce attesa. Successivamente Asuman dirà alla moglie di Hakan che tra sua sorella e Aslan non c’è nessuna storia d’amore. Nel contempo Nazli cambierà argomento, quando Ferit cercherà di fare chiarezza su ciò che è accaduto tra di loro.

Deniz, quando Hakan gli dirà che Demet e Nazli si stanno allontanando da loro a causa di Aslan, andrà su tutte le furie, al tal punto da arrivare ad odiare il suo amico. Asuman apprenderà che Demet, dopo aver scoperto di attendere un bambino, ha deciso di interrompere la gravidanza in una clinica privata. In seguito la Piran per non trascorrere del tempo da sola con Ferit e Bulut, porterà con sé anche la sorella e Fatos. A quel punto Aslan dopo aver capito che la sua cuoca fa di tutto per evitare di rimanere con lui, si presenterà nell’abitazione della giovane e riuscirà a farla ingelosire.