Gli spoiler spagnoli della soap opera 'Una vita rivelano che, nelle prossime settimane, Rosina e Liberto attraverseranno un momento di crisi e decideranno di porre fine alla loro storia. Il rapporto tra le due persone subirà delle complicazioni nel momento in cui ci sarà l'arrivo di Ignacio. La presenza di questa persona coinciderà con la rottura improvvisa della relazione tra Rosina e Liberto. I coniugi si separeranno dopo la decisione presa dalla signora Rubio.

Quest'ultima non riuscirà a perdonare il Soler colpevole di aver tradito la moglie e si presenteranno nuovi ostacoli in merito a questa relazione. La coppia finirà per rimanere vittima della trappola organizzata da Genoveva e Ursula. Queste ultime daranno vita a un'alleanza per vendicarsi nei confronti dei vicini di Acacias. Genoveva si servirà dell'aiuto del nuovo compagno dopo essere rimasta vedova del marito.

Genoveva si impegna per sedurre il marito di Rosina

Alfredo organizzerà una tattica con Genoveva consistente nel far perdere il denaro ai vicini.

L'alleata della Dicenta avrà un ruolo rilevante per creare la rottura nel rapporto tra Rosina e Liberto trovando una soluzione atta a risolvere i problemi. Genoveva si presenterà nella casa di Hidalgo con l'intento di provare a sedurre il signor Soler facendo terminare il matrimonio dell'uomo con Rosina. Casilda si renderà conto della situazione e riferirà questo retroscena alla madre di Leonor.

La donna non vuole perdonare il consorte

Rosina non avrà intenzione di perdonare il marito per via di quanto successo e la donna penserà che sia giusto terminare la storia con Liberto.

La questione si complicherà per il Soler che subirà l'arresto delle forze dell'ordine e verrà accusato di aver fatto violenza nei confronti di Genoveva. Il giovane Hidalgo si vedrà costretto a lasciare la casa condivisa con Rosina dopo quanto successo con Genoveva. L'alleata di Ursula, però, farà i conti con il pentimento e vorrà risolvere i propri dubbi.

Il pentimento dell'alleata di Ursula

La Dicenta, dal canto suo avrà intenzione di procedere nel modo programmato.

Lo stesso discorso non potrà essere fatto per la vedova di Samuel. Genoveva comincerà ad avvertire dei sensi di colpa e si dirà pronta per raccontare la verità rilasciando una testimonianza a favore di Liberto. Rosina si accorgerà della realtà dei fatti ma non vorrà perdonare il marito. Casilda e Susana, però, si impegneranno per spingere la Rubio a tornare sui propri passi. La moglie dell'Hidalgo troverà consolazione ricevendo il conforto di Ignacio che dichiarerà il proprio amore a Rosina e le proporrà di lasciare insieme il quartiere di Acacias.