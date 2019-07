Continuano le vicende dei protagonisti dell'amata soap turca Bitter Sweet-Ingredienti d'amore. Durante la settimana di programmazione che andrà dal 22 al 26 luglio si attendono diversi colpi di scena. Innanzitutto ci sarà la gioia di Nazli nel poter finalmente realizzare il suo grande sogno di aprire un ristorante grazie al cospicuo aiuto economico da parte del padre.

Hakan invece verrà denunciato da Demet, stanca dei suoi torbidi affari: durante un blitz della polizia nel suo magazzino, l'uomo verrà ferito.

Nazli sempre più decisa ad aprire il suo ristorante

Nazli, decisa ad avverare il suo sogno, farà di tutto per ottenere un mutuo dalla banca che, però, rigetterà la sua richiesta perché sprovvista di uno stipendio fisso. Hakan verrà a sapere da Alya che Nazli non intende più stare a stretto contatto con Ferit e si mostrerà deciso a scoprirne le motivazioni. In realtà i due protagonisti di Bitter Sweet ben presto si riavvicineranno in seguito ad un incontro di lavoro con dei giapponesi fuori città.

Engin e Fatos organizzeranno una cena a casa di lei, durante la quale il giovane si dimostrerà piuttosto coinvolto e interessato alla donna.

Mentre Ferit e Nazli trascorreranno del tempo insieme in albergo, dimostrando di essere più uniti che mai nonostante le recenti vicissitudini, Demet cercherà in ogni modo di far credere a Deniz che tra i due stia accadendo qualcosa di strano. Intanto per la cuoca giungerà una bella notizia, poiché il padre si recherà da lei per comunicarle di essere disposto a finanziare il suo progetto, e così grazie al suo aiuto economico la Piran potrà finalmente firmare i documenti per aprire il suo ristorante.

Hakan, dopo l'ennesimo scontro con Ferit, cercherà di allontanarlo dall'azienda con la complicità di Alya. Deniz, a sorpresa, si recherà a casa di Nazli per conoscere suo padre.

Nazli e Manami dopo tante difficoltà riusciranno ad avviare il locale, ma tutto ad un tratto Ali, il terzo socio, deciderà di tirarsi fuori dall'affare e venderà le suo quote ad un oscuro compratore. Questa notizia destabilizzerà parecchio le due donne che, ancora una volta con grande caparbietà, decideranno di andare avanti per la loro strada.

Nel frattempo Alya farà una rivelazione a Deniz che lo sconvolgerà e che potrebbe mettere in crisi tutti i rapporti creatisi tra i vari personaggi della soap.

Dopo aver appreso dell'ennesimo piano malvagio del marito, Demet deciderà di denunciarlo alle autorità, stanca delle sue macchinazioni. Nel frattempo ci sarà un gran fermento per i preparativi in vista dell'inaugurazione del ristorante.

La polizia dopo la denuncia di Demet farà incursione nel magazzino di Hakan che verrà ferito ad un braccio.

Nonostante ciò, l'uomo riuscirà comunque a presenziare al servizio fotografico predisposto da sua moglie. Infine per Nazli finalmente arriverà la realizzazione del suo sogno: il locale verrà aperto e lei ne sarà la proprietaria.