Continuano gli appuntamenti con "Un posto al sole". Le anticipazioni dell'episodio numero 5.293 in onda sul piccolo schermo alle ore 20:45 svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Marina. La donna dovrà fare i conti con l'arrivo alle imprese Viscardi di Roberto che non perderà occasione per rendersi protagonista di un litigio con Alberto. Quest'ultimo avrà intenzione di ostacolare il dottor Ferri dopo essere venuto a sapere dell'idea del chartering.

Marina viene contattata da un operatore della mensa dei poveri

La signora Giordano sarà stanca di assistere alla lite tra i due "rivali", ma non avrà la forza per intervenire in merito alla questione. Il motivo di quest'atteggiamento della donna sarà dovuto al fatto che non riesce a dimenticare l'arrivo nella sua villa di un uomo misterioso. Si tratta di Arturo il cui comportamento si è rivelato sorprendente in quanto ha rubato la cornice rappresentante la foto della signora Giordano quando era in giovane età.

La situazione prenderà una piega inaspettata nel momento in cui l'imprenditrice dovrà fare i conti con una telefonata. Si tratta di un operatore della mensa dei poveri e tale retroscena si dimostrerà fondamentale per avvicinare l'ex moglie di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) alla realtà dei fatti.

Vittorio, incapace di risolvere l'enigma sentimentale, rimane diviso tra due donne

La madre di Elena (Valentina Pace) potrebbe essere vicina a scoprire l'identità dell'uomo presentatosi nell'abitazione della donna facoltosa.

La nonna di Alice cambierà il proprio atteggiamento nei confronti del mendicante dopo aver capito che si tratta di una persona importante nel passato dell'affarista. Un altro capitolo riguarda il personaggio di Vittorio che si troverà in preda ai dubbi dopo essere rimasto diviso tra due donne.

Otello decide di presentarsi al comando dai colleghi

Inoltre il giovane Del Bue non riuscirà a liberarsi della presenza di Anita (Ludovica Bizzaglia) alla quale aveva detto che non voleva iniziare una nuova storia con lei.

Il figlio di Guido (Germano Bellavia) finirà per sentirsi in colpa per via del comportamento assunto nei confronti della figlia di Luca Grimaldi (Marco Basile). Il ragazzo si renderà conto di non poter rimandare il problema e penserà che sia giunto il momento di giungere alla scelta finale. Nel frattempo Otello sarà stanco della monotonia delle sue giornate dovute al fatto che si trova in pensione e deciderà di fare una sorpresa ai colleghi. Il marito di Silvia dovrà fare i conti con la reazione di Cerruti e Cotugno.