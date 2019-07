Quest'estate 2019 sembra essere all'insegna della fine delle relazioni d'amore per alcune coppie conosciute nel mondo dello spettacolo e del web. Per qualcuno però, potrebbe essere invece arrivato il momento di allargare la propria famiglia. Secondo lo scoop lanciato dal settimanale "Chi" infatti, la bella Wanda Nara potrebbe essere incinta del suo sesto figlio. Per Mauro Icardi e l'argentina potrebbe arrivare dunque un nuovo figlio, anche se al momento la notizia è ancora tutta da verificare.

Lo scoop lanciato da 'Chi' su Wanda Nara

Secondo quanto segnalato dalla rivista, nelle ultime foto postate da Wanda Nara quest'ultima sembrerebbe avere forme più rotonde del suo solito. Non si sa dunque se la donna sia semplicemente aumentata di peso o il tutto sia dovuto ad una gravidanza. Ad avvalorare però l'ipotesi di un presunto stato interessante c'è anche il fatto che la donna ha bloccato al momento alcuni suoi impegni lavorativi, oltre ad aver chiuso in maniera definitiva la sua collaborazione con il programma sportivo Tiki Taka.

In realtà si pensava che questa sua scelta e di accantonare i suoi impegni lavorativi fosse tutta da ricondurre al marito, che in quest'ultimo periodo dovrà prendere delle decisioni molto importanti riguardo al suo futuro calcistico. Tuttavia, sono molti i fan che pensavano dunque che la donna volesse stare al fianco al marito in questa fase della sua vita: le foto pubblicate da Chi però, sembrano aprire un nuovo scenario.

Gossip, Wanda Nara e Mauro Icardi non si sono ancora espressi

Al momento Wanda Nara e Mauro Icardi non si sono ancora espressi riguardo alle voci che circolano sul web nelle ultime ore e che si stanno facendo sempre più insistenti. I due sono sempre molto discreti e riservati sulle loro vicende personali. La coppia è comunque molto spesso al centro dell'attenzione mediatica per via di diverse vicende.

Alcuni mesi fa ad esempio, la sorella di Mauro ha partecipato al Grande Fratello, dove non si è lasciata sfuggire occasione per parlare di alcune questioni familiari e di andare contro Wanda, secondo lei causa dell'allontanamento del fratello dalla sua famiglia d'origine.

Ivana, questo il nome della sorella del calciatore, lo ha accusato anche di non aiutare la suoi genitori a livello economico. In quel caso, il calciatore non si è minimamente espresso e sbilanciato sulla questione, ma ad intervenire dopo ripetuti attacchi è stata invece la modella all'interno dei salotti televisivi di Verissimo.

Comunque, per scoprire la verità sulla presunta gravidanza della donna, non resta che attendere una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati.