Ultimo appuntamento per questa edizione con Temptation Island, il docu-reality prodotto dalla Fascino PGT, in collaborazione con la Ambra Banijay Italia, e condotto da Filippo Bisciglia. Questa sera scopriremo quale sarà l'epilogo delle tre coppie ancora presenti all'interno dei villaggi, ma il programma non ci lascerà con il fiato sospeso, infatti con l'appuntamento speciale che andrà in onda domani sera sapremo l'evoluzione delle loro storie a un mese della fine del docu-reality. Prima, però, non ci resta che scoprire che cosa ci riserva la finalissima di oggi.

Ilaria e Massimo, sarà il loro il primo Falò di Confronto Finale

Il primo Falò di Confronto Finale sarà tra Ilaria e Massimo. Gli aficionados del programma hanno già potuto assistere alla prima parte andata in onda settimana scorsa. Nella coppia solo il fidanzato ha deciso di trascorrere il Weekend da Sogno insieme alla single Elena, conclusosi non proprio nel migliore dei modi per quest'ultima, visto che Massimo alla fine aveva dichiarato di avere il "cuore da un'altra parte".

All'incontro con Ilaria il dibattito si è fatto subito acceso e i due non si sono proprio risparmiati con i botta e risposta tra la visione dei vari video. Solo stasera scopriremo se la coppia deciderà di uscire dal programma insieme o da separati.

Il destino delle altre due coppie: Katia con Vittorio e Sabrina con Nicola

Oltre a quello di Ilaria e Massimo, stasera conosceremo il destino delle altre due coppie: Katia con Vittorio e Sabrina con Nicola.

Entrambe, prima di affrontare il Falò di Confronto Finale, hanno deciso di trascorrere il Weekend da Sogno insieme al proprio single preferito; anche per loro ci sarà il lieto fine o usciranno dal programma per intraprendere una nuova vita da single?

Per scoprirlo non vi resta che seguire l'ultima puntata di Temptation Island, dalle 21.30 su Canale 5 e in contemporanea con il Live blogging qui su Blasting News.