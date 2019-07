Questa sera, alle 21:20 circa su canale 5, andrà in onda il quinto appuntamento con Temptation Island. Le coppie rimaste all'interno del villaggio sono soltanto tre, mentre le altre hanno deciso di interrompere in maniera prematura il loro percorso. In particolare, Nunzia e Arcangelo e Jessica e Andrea, hanno abbandonato in maniera separata il reality, mentre David e Cristina dopo alcuni battibecchi sono usciti insieme.

Sconosciuta invece la sorte delle coppie rimaste tra cui Nicola e Sabrina. Una fan del programma ha però segnalato al blog Il Vicolo delle News di aver avvistato Nicola e Sabrina insieme. Se fosse davvero così, i due potrebbero dunque aver abbandonato insieme il reality.

Anticipazioni Temptation Island, Nicola e Sabrina potrebbero essere usciti insieme dal reality

Come riporta il blog sopra citato, una fan del programma ha inviato una segnalazione in cui riferisce di aver visto insieme Sabrina e Nicola.

In particolar modo, la donna scrive: "Io sono di Saluzzo ed ho visto Nicola in compagnia di Sabrina. Stavamo camminando ed ho riconosciuto Nicola, poi son tornata indietro ed ho visto anche Sabrina. Questo vuol dire che stanno insieme".

Se lo spoiler fatto dalla fan di Temptation Island sia vero è tutto da verificare, ma se così fosse i due potrebbero aver fatto pace dopo quanto successo nei rispettivi villaggi.

Per la coppia, la partecipazione al reality si sta al momento dimostrando molto dura: Sabrina è sempre più interessata al single Giulio, dal quale ha riferito di essere attratta e di trovarsi molto bene anche a parlare. Dall'altro lato, il fidanzato non sta per nulla gradendo il comportamento della donna.

Spoiler Temptation Island, Sabrina in lacrime per Nicola

La puntata di questa sera di Temptation Island si prospetta essere molto avvincente.

Dalle anticipazioni che emergono direttamente dalla pagina Instagram ufficiale del sito, Sabrina scoppierà a piangere dopo aver visto un video del fidanzato mentre quest'ultimo entra in casa della single Maddalena. Il ragazzo a quanto pare, dopo aver visto i continui avvicinamenti tra Giulio e la sua ragazza, ha deciso di mettersi in gioco. La situazione tra i due sembra dunque essere molto incrinata.

Per quanto riguarda invece la coppia formata da Vittorio e Katia, quest'ultima sembrerà sempre più sorpresa dal comportamento dell'uomo, a cui lei ha sempre recriminato di non avere carattere.

La donna dichiarerà infatti che forse non è l'unica ad essere entrata all'interno del programma con dei dubbi su i suoi sentimenti, visto il comportamento di Vittorio. Infine, Ilaria sarà sempre più arrabbiata per l'atteggiamento di Massimo.

Nell'ultima puntata andata in onda infatti, quest'ultimo si molto avvicinato ad una tentatrice. La ragazza dichiarerà così che le prudono le mani e che non vede l'ora di incontrarlo.