Torna lo spazio con le notizie su Beautiful, lo sceneggiato scritto da Bradley Bell, campione di ascolti delle reti Mediaset. Nelle puntate trasmesse a luglio in America, Thomas Forrester sarà sempre più fuori controllo. L'uomo, infatti, non accetterà che Hope Logan si rifiuti di consumare la prima notte di nozze. Per questo motivo, deciderà di utilizzare degli stupefacenti per arrivare al suo scopo.

Beautiful: Thomas fuori controllo

Le anticipazioni di Beautiful, tratte dalle puntate in onda in America a fine luglio annunciano un nuovo colpo di testa di Thomas, diventato l'antagonista principale dello sceneggiato di Bradley Bell. Ebbene sì, il figlio di Taylor dimostrerà di essere sempre più pazzo, tanto da essere disposto a tutto pur di avere la figlia di Brooke tutta per sé. Come saprete, il Forrester arriverà addirittura ad uccidere Emma Barber, al fine che non riveli alla Logan la verità su Phoebe ed a drogare Liam Spencer durante una festa in casa della sorella Steffy.

Hope sposa l'ex di Caroline

Nel frattempo Hope (Annika Noelle) si avvicinerà sempre di più a Douglas dopo la perdita presunta di Beth. Infatti accetterà di sposare Thomas, solo per fare da madre a Douglas, triste dopo l'addio della madre Caroline in seguito ad una grave malattia. Alla fine, la coppia riuscirà a diventare marito e moglie, nonostante il disappunto di Brooke e Liam, convinti che l'ex di Caroline sia pazzo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il fratello di Steffy apprende che la Logan non lo ama

Stando alle trame di Beautiful, in onda sul canale americano Cbs e tra un anno su Canale 5, si evince che i dubbi di Brooke e lo Spencer si riveleranno certezze, quando Thomas prenderà una decisione sconvolgente. L'uomo, infatti, non riuscirà a convincere la Logan a consumare la prima notte di nozze. Nel dettaglio, Hope dimostrerà di provare ancora dei sentimenti per Liam (Scott Clifton), tanto da confidarlo al nuovo marito durante una disastrosa luna di miele.

Di conseguenza, il fratello di Steffy deciderà di passare al contro-attacco. L'uomo, infatti, avrà intenzione di usare il regalo di nozze avuto dal suo amico Vincent Walker (Joe LoCicero) per annientare la volontà della sua sposa.

Thomas vuole drogare la moglie

Thomas (Matthew Atkinson) dimostrerà di essere sempre più fuori controllo, tanto da arrivare a mettere in pericolo la vita della moglie. Il Forrester, infatti, deciderà di mandarla in confusione aggiungendo della droga ad un drink come aveva fatto allo Spencer per farlo cadere nel letto della sua ex moglie.

La madre di Beth verrà salvata dalle grinfie dell'uomo prima che sia troppo tardi? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa spiazzante story-line.