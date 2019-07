Ci sono molte novità all'interno della soap opera turca, intitolata "Bitter sweet-ingredienti d'amore" che riesce ad attirare l'attenzione dei milioni di spettatori. Le anticipazioni delle puntate che vanno dal 22 al 26 luglio svelano che ci saranno dei risvolti importanti nella vita di Nazli che sarà pronta a rinunciare al posto di lavoro nella villa di Ferit. La giovane donna penserà di poter riuscire nel proprio intento avviando la richiesta di un mutuo in modo da esaudire il sogno di aprire il ristorante.

La sorella di Asuman dovrà fare i conti con nuovi ostacoli dopo aver ricevuto il rifiuto di tale richiesta in quanto non ha delle garanzie economiche. Hakan verrà a conoscenza della decisione di Nazli di lasciare l'impiego nell'abitazione dell'Aslan e si interrogherà sul motivo di questo atteggiamento della ragazza, con l'intento di scoprire la realtà dei fatti. Ferit e Nazli parteciperanno a una riunione con dei delegati giapponesi, con la possibilità di riallacciare il rapporto. Tale incontro tra le due persone darà l'opportunità alla Piran e all'Aslan di chiarire il rapporto.

Demet vuole spingere il fratello a credere alle sue parole sul conto di Nazli

Engin troverà il modo per invitare Fatos a una cena e l'avvocato sarà felice di questo invito inaspettato. Demet, nel frattempo, avrà intenzione di mettere strane idee nell'animo di Deniz raccontandogli delle bugie sul conto di Ferit e Nazli. L'intento della signora Onder sarà quello di convincere il fratello a schierarsi dalla sua parte e Ferit, in compagnia di Nazli passerà del tempo in hotel avendo maggiore unione con la dipendente.

La situazione per la giovane cuoca si potrà sbloccare dopo aver ricevuto la visita del padre che sarà disponibile a darle la possibilità di aprire il ristorante. Il genitore si dirà intenzionato a prestare alla figlia il denaro disponibile per realizzare il proprio sogno.

Le indagini effettuate dalla polizia

La chef si dimostrerà felice e deciderà di andare a firmare le carte per far concludere il progetto lavorativo, di comune accordo con l'amica Manami.

Hakan si scontrerà con Ferit reo di aver fatto dei licenziamenti senza aver chiesto il permesso al collega e l'Onder vorrà cercare un modo per liberarsi della presenza in azienda dell'Aslan. Deniz non vorrà rinunciare all'amore nutrito nei confronti di Nazli e si recherà a casa della donna, dove avrà modo di incontrare il padre della Piran. La polizia si presenterà nel magazzino di Hakan per fare delle indagini intorno all'uomo accusato di traffico di stupefacenti, ma l'Onder riuscirà a scappare e prendere parte al servizio fotografico di Demet.