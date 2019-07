Continuano le avventure dei protagonisti della soap opera di Canale 5, 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che riesce a coinvolgere i telespettatori. Le anticipazioni dell'appuntamento numero 33 in onda mercoledì 24 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Nazli. La giovane Piran potrà dirsi contenta della possibilità di aprire il ristorante con l'amica Manami, ma non termineranno gli ostacoli per le due persone.

Lo strano comportamento di Ali che cambia idea e decide di lasciare il ruolo di socio

La cuoca verrà a conoscenza della presenza di un terzo socio per l'apertura del ristorante e corrispondente al nome di Ali che deciderà di tirarsi indietro dall'impegno preso con le due donne. Ali sarà pronto per cedere la sua quota a una misteriosa terza persona, della quale non si conoscerà l'identità. Le due ristoratrici non prenderanno la notizia nel migliore dei modi e rifletteranno sullo strano comportamento del compagno.

Quest'ultimo ha fatto crollare le speranze della Piran e dell'insegnante di giapponese che dovranno rimboccarsi le maniche dopo aver ricevuto una notizia inaspettata. La gioia dell'ex dipendente del dottor Aslan durerà per poco tempo in quanto questa novità la farà cadere nello sconforto.

Deniz alle prese con una notizia sconvolgente che fa crollare gli equilibri

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Deniz (Hakan Kurtas) che non avrà intenzione di rinunciare ai sentimenti nutriti nei confronti di Nazli.

Il fratello di Demet vorrà dichiarare il proprio amore alla giovane Piran, dimostrandosi ignaro di quanto successo tra lei e Ferit. La situazione si complicherà nel momento in cui la cantante Alya deciderà di mettere al corrente Deniz di una verità inaspettata. Il migliore amico dell'Aslan si troverà alle prese con una notizia sconvolgente che farà crollare le certezze dell'uomo portando alla perdita dell'equilibrio tra i personaggi.

La decisione della giovane cuoca

Nelle precedenti puntate di Bitter sweet-ingredienti d'amore, la sorella di Asuman (Ilayda Akdoman) si è detta felice per l'aiuto ricevuto dal padre che le ha prestato il denaro necessario per esaudire i propri sogni. La chef ha provato a chiedere un mutuo alla banca ma ha fatto i conti con un rifiuto per la mancanza di un impegno, dopo le dimissioni rilasciate a Ferit.

Nazli penserà di aver fatto la scelta giusta lasciando il posto di lavoro nell'abitazione del dottor Aslan, in seguito alle incomprensioni con l'affarista. La giovane donna non ha mai avuto intenzione di restare a lavorare per Ferit e il motivo è legato al coinvolgimento di Asuman nelle foto dei documenti di Demir.