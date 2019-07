Ieri sera è stata trasmessa su Canale 5 la quinta puntata di Temptation Island. Come al solito, l'appuntamento è stato molto apprezzato e seguito da tanti telespettatori italiani che sui social hanno commentato le varie vicende dei protagonisti. Le coppie rimaste attualmente nel villaggio sono due, mentre è ancora da vedere come andrà a finire il confronto tra Massimo e Ilaria di cui è stata mandata in onda soltanto una piccola parte.

I due potrebbero uscire insieme o lasciarsi definitivamente. La prossima settimana invece, assisteremo alla puntata conclusiva del reality e l'appuntamento raddoppierà con due messe in onda: ci sarà infatti anche lo speciale delle coppie del programma il giorno successivo all'episodio.

Anticipazioni Temptation Island, doppio appuntamento per la prossima settimana

I fan del programma sono molto curiosi di sapere come andranno a finire le cose tra le coppie ancora in gioco.

Il gran finale di Temptation Island arriverà lunedì 29 luglio, in cui i telespettatori potranno assistere al weekend romantico delle due coppie rimaste e dei loro falò di confronto conclusivi, oltre a scoprire quale sarà l'epilogo finale della relazione tra Ilaria e Massimo, il cui confronto è già iniziato nella scorsa puntata.

In questo modo, il percorso dei ragazzi all'interno del villaggio sarà definitivamente concluso.

Il giorno successivo però, martedì 30 luglio, in via del tutto eccezionale sarà trasmesso sempre su Canale 5 lo speciale del programma. Nel corso dell'appuntamento di martedì, tutti i seguaci della trasmissione potranno vedere che fine hanno fatto tutte le coppie dopo aver abbandonato l'isola. Nel corso degli anni è capitato infatti di vedere delle evoluzioni in coppie che magari al confronto si erano lasciate e sono poi tornate insieme e viceversa.

Gossip Temptation Island, grande attesa per il finale

Cosa sarà successo tra le coppie dopo che queste hanno abbandonato Temptation Island non è dato saperlo. Le coppie di partecipanti infatti, devono mantenere la loro assoluta riservatezza fino a quando l'ultima puntata non sarà mandata in onda. Al momento, gli unici ad aver abbandonato il programma insieme sono David e Cristina, anche se sul web si vocifera da qualche tempo che i due possano essersi già lasciati.

Sorte diversa per Andrea e Jessica, dato che quest'ultima ha lasciato il suo ragazzo per il tentatore Alessandro. Tra i due però non si sa come siano andate le cose e se la loro frequentazione sia proseguita anche a telecamere spente. Anche Nunzia ed Arcangelo sono usciti separatamente dal programma, nonostante la donna avesse cercato di far cambiare idea al suo fidanzato.