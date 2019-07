Nell'ultimo periodo si è spesso parlato dell'ex tronista di Uomini e donne Giulia Cavaglià. La ragazza, dopo aver interrotto la sua relazione con Manuel Galiano è stata parecchio criticata. In molti i seguaci del programma che hanno infatti dubitato della sua sincerità all'interno della trasmissione, dato che la sua storia d'amore è finita dopo poco tempo l'avvenuta scelta. Dopo una serie di chiacchiericci sul web sul presunto tradimento di Manuel, la ragazza ha voluto terminare la frequentazione, spiegando che al di là di tutta quella storia le cose già non andavano bene.

Pubblicità

Pubblicità

Nei giorni scorsi, all'ex corteggiatrice di Lorenzo Riccardi è stato attribuito un flirt con un calciatore, visto più volte nelle sue storie su Instagram e in quello delle sue amiche. La ragazza però non ci sta e ieri sera ha avuto un grosso sfogo sul suo profilo IG.

Uomini e Donne, Giulia replica in maniera dura su Instagram

La ragazza ha iniziato a parlare su Instagram dicendo di aver letto delle cose sul web che non le piacciono per niente e che se ci sarà qualche novità sulla sua vita personale sarà lei stessa in primis a dirlo.

Pubblicità

Giulia si è sfogata dicendo che non è giusto dare ad una ragazza di 23 anni dell'arrivista solo perché si suppone che si frequenti con qualcuno. La Cavaglià ci tiene a specificare che nella sua vita non si farà mai mantenere da nessuno e che non capisce la cattiveria della gente che spara a zero su di lei. La ragazza ha poi invitato tutti a stare più tranquilli e ad usare meno cattiveria.

Subito dopo questo apparente sfogo tranquillo però, la donna ha iniziato ad essere più nervosa dicendo: "Quando corteggiavo Lorenzo ero d'accordo con lui e poi si è rivelata una cavolata, quando ho scelto Manuel la stessa cosa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne

Adesso invece dite che ero d'accordo con quello con cui si presuppone che mi stia frequentando"

La Cavaglià furiosa sbotta: 'Ma quanti buchi nell'acqua fate?'

L'ex tronista di Uomini e Donne è stato parecchio criticata durante il suo percorso all'interno del programma. Gli attacchi maggiori sono in realtà avvenuti quando ricopriva il ruolo da corteggiatrice di Lorenzo Riccardi, mentre durante il suo trono in molti si erano ricreduti su di lei.

Gli attacchi però, sono ritornati subito dopo la chiusura del suo rapporto con Manuel.

La donna, da quanto emerge dal duro sfogo su IG, sembra smentire ogni possibilità di un nuovo flirt in corso, ribadendo più volte che qualora ci fosse qualcosa da dire sarà lei stessa a farlo. La ragazza ha poi concluso dicendo: "Ma vi rendete conto di quanti buchi nell'acqua che fate? Quante cavolate sparate?".

Pubblicità

Insomma, di certo l'ex corteggiatrice non le ha mandate a dire.