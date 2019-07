Geri Halliwell e Mel B delle Spice Girls si sono riunite, a un mese dalla fine dello "Spiceworld 2019 tour", per il Gran Premio di Formula 1 di Silverstone, in Gran Bretagna. Per Mel B non è attività consueta ma per Geri Halliwell, sposata dal 2015 con il team manager della Red Bull Racing Christian Horner, i Gran Premi sono ormai la sua seconda casa.

Geri Halliwell ha optato per un total white, completo bianco - elegantissimo - aderente sopra una camicia bianca e ai piedi dei tacchi color oro, mentre Mel B ha indossato un abito lungo, verde, senza maniche e con tacchi leopardati, segno distintivo della sua 'Scary Spice persona'.

Mel B ed il giro ad alta velocità sul circuito di Silverstone

La Scary Spice, a braccetto con la Ginger Spice, a sua volta a fianco del marito Christian Horner, si è successivamente concessa un folle giro sul famoso percorso automobilistico, accanto ad un'autista professionista.

Mel B è sempre stata molto avventurosa, temeraria, ma l'esperienza è stata traumatizzante anche per lei, che infatti ha commentato: "Gesù è veramente veloce, oh mio Dio", poi ha iniziato a urlare mentre il pilota, Martin Brundell, continuava a girare attorno al circuito.

A fine esperienza, Mel B ha confermato che "questa è stata la prima volta ed anche l'ultima volta che lo farò, però è stato interessante".

Mentre l'amica viveva la sua esperienza con l'alta velocità, Geri Halliwell ha incontrato e fatto conoscenza con Millie Bobby Brown, 'Undi' di Stranger Things, anche lei a Silverstone per sostenere il pilota Lewis Hamilton. In seguito all'incontro, Millie ha postato un album fotografico su Instagram dove ha espresso il suo tifo per Hamilton e ha caricato anche la foto con Geri Halliwell (che potete vedere in gallery).

Il futuro delle Spice Girls

Le Spice Girls hanno terminato il loro "Spiceworld 2019", un tour di 13 concerti negli stadi più grandi di UK e Irlanda, con 3 date di fila al prestigioso Wembley Stadium lo scorso 15 giugno, ottenendo un pubblico pari a 700.000 persone e incassi superiori a 78 milioni di dollari.

Da allora ci sono state numerose speculazioni su varie testate giornalistiche inglesi riguardo una possibile estensione del tour in altre parti del mondo, considerando l'enorme domanda che c'è ancora nel globo per vedere le 4 'girls' (e non 5, perché Victoria Beckham ha deciso di non prendere parte a questa reunion).

Si attendono ancora conferme o smentite ufficiali da parte delle dirette interessate.

Il gruppo, per ora, continua a negare la possibilità di nuovo materiale discografico ma ha confermato che ci sarà un nuovo film d'animazione ispirato alla band. La pellicola, incentrata su 5 supereroine che intendono salvare il mondo con il "Girl Power!", da sempre il motto più famoso delle Spice Girls, e la colonna sonora tratta da esso conterrà le hits storiche della band e nuove canzoni.

Di chi saranno queste nuove canzoni non si sa, ma per le Spice Girls potrebbe essere un'ottima occasione, anzi imperdibile, per un ritorno discografico, oltre che sui palcoscenici, di grande impatto.