Nunzia e Arcangelo sono una delle coppie che hanno preso parte a quest'edizione di Temptation Island. I due hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova la loro relazione che dura da più di 13 anni. Durante il suo percorso all'interno del villaggio, il concorrente napoletano ha stretto un bel rapporto con una single, arrivando addirittura a baciarla. Il ragazzo pensava di non essere ripreso dalle telecamere in quel momento, e così si è lasciato andare.

La fidanzata, decisamente adirata per quanto visto nel filmato, ha chiesto il falò di confronto immediato. Arcangelo inizialmente non ha accettato, ma successivamente Filippo Bisciglia è riuscito a fargli cambiare idea. I due hanno abbandonato separatamente la trasmissione dopo un chiarimento, ma in queste ore sarebbero stati avvistati a cena insieme.

Nunzia e Arcangelo avvistati insieme in un locale

Nunzia, dopo aver deciso di uscire da sola dalla trasmissione, ha richiesto un secondo falò sperando di chiarirsi con il compagno.

Arcangelo, però, si è mostrato più determinato che mai nel chiudere la relazione, e i tentativi della 26enne partenopea di salvare il rapporto non sono serviti a nulla. Sul web la concorrente è stata molto criticata per il suo comportamento, infatti è stata etichettata come uno "zerbino".

Secondo quanto riporta il sito "Il Vicolo delle News", Nunzia e Arcangelo sarebbero stati avvistati insieme. Nello specifico, una fan del programma ha inoltrato una segnalazione in cui ha mostrato una foto pubblicata da una famosa star del web nella quale si intravedono alcune ragazze e sullo sfondo, seduti ad un tavolino, un uomo e una donna.

I due giovani stanno cenando e vengono indicati come una coppia appena uscita dal falò del reality show di Canale 5.

La coppia napoletana finora è l'unica ad aver abbandonato il programma durante le puntate già trasmesse in televisione. Ovviamente si attendono ulteriori conferme, poiché soprattutto il giovane nello scatto è di spalle, dunque potrebbe anche non essere Arcangelo.

Il web critica il comportamento di Nunzia

Sui social il comportamento di Nunzia non è stato per niente apprezzato.

Molti sono stati i commenti negativi nei confronti della ragazza, che ha continuato a correre dietro al compagno nonostante lui sia stato molto chiaro e deciso nel voler chiudere la relazione. Nel corso di un'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, la 26enne non ha nascosto che sta soffrendo per la situazione venutasi a creare, aggiungendo che non si sarebbe mai immaginata che il fidanzato fosse un uomo di questo genere.

Per scoprire se la coppia è rimasta ferma sulle sue posizioni o se ha deciso di cambiare idea e darsi una seconda possibilità, non resta che attendere le puntate finali del programma, in cui ogni coppia o ex coppia viene intervistata da Bisciglia e rivela cos'è accaduto dopo la fine della trasmissione.