Tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello 16 vi sono sicuramente Daniele e Martina, i quali all'interno della casa più spiata d'Italia si sono avvicinati moltissimo. La vincitrice del reality show condotto da Barbara D'Urso non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti del bel Daniele, anche se tra i due non è mai sbocciato il vero e proprio amore. E a distanza di un mese dalla fine del programma, ecco che Martina ha voluto fare un po' di chiarezza su questo rapporto, precisando che al momento non sono fidanzati.

La confessione di Martina su Daniele dopo il Grande Fratello 16: 'Ci stiamo conoscendo'

Martina, intervistata nel corso del programma radiofonico 'Non succederà più' ha rivelato che all'interno della casa del Grande Fratello 16 tra lei e Daniele c'è stato un bacio ma al tempo stesso ha ammesso che non possono essere considerati dei fidanzati a tutti gli effetti.

La Nasoni ha proseguito dicendo che sono due persone che si stanno conoscendo e che stanno provando a capire se sono fatte per stare insieme.

La ragazza, quindi, ha confermato che la conoscenza tra lei e Daniele sta proseguendo anche adesso che si sono spente le telecamere del reality show di Canale 5, ma a quanto pare ci sarebbe ancora un bel po' di lavoro da fare, visto che la Nasoni ha confermato che ci sono degli aspetti sui quali sarebbero incompatibili assieme.

Eppure, nonostante Martina abbia confermato di non essere innamorata di Daniele, non ha potuto nascondere il fatto di essere molto presa da lui e che le piacerebbe anche poter fare dei progetti insieme.

La vincitrice del GF 16 sogna la favola d'amore con Daniele

Tra i due, la Nasoni ha confessato che lei è sicuramente quella più romantica, che sogna la favola, la grande storia d'amore. Daniele, invece, sarebbe la parte più razionale e cinica di questa coppia e proprio questo suo modo di fare spesso fa arrabbiare Martina, la quale ha ammesso che lo vorrebbe più affettuoso nei suoi confronti.

Insomma nonostante un inizio decisamente difficile, sembrerebbe che le premesse per dare il via ad una storia d'amore ci siano tutte. E proprio sul finire dell'intervista concessa a 'Non succederà più', la vincitrice del Grande Fratello 16 ha rivelato che in queste settimane ha fatto numerosi passi in avanti nei confronti di Daniele e ha aggiunto che a questo punto, se lui ci tiene per davvero a lei, ne farà altrettanti nei suoi confronti.

Tra i due sboccerà l'amore e li vedremo così ufficializzare la loro storia d'amore?

Vi terremo aggiornati nel corso delle prossime settimane su quelli che sono gli sviluppi di questo flirt che ha appassionato il pubblico del GF 16.