Sono passate molte settimane dall'ultimo post pubblicato sulla sua pagina di Instagram, da Lino Guanciale che ha aggiornato il suo pubblico con le ultime novità. In questi giorni l'avezzanese ha messo una foto sui social, nella quale ha reso noto che è impegnato nelle riprese della serie intitolata "Il commissario Ricciardi". Nella giornata di ieri il protagonista della fiction di Rai uno ha messo una foto con il bacio tra l'attore e "una donna misteriosa".

Questo è il post di Guanciale accompagnato dalla scritta: "Buona giornata mondiale del bacio in corner, ma vale ancora". Sono arrivati molti commenti delle fan che si sono divise in merito all'argomento. Una fan ha sottolineato in maniera ironica che Lino deve dare conto a migliaia di donne riguardo a questa novità ma non sono mancate parole fuori luogo.

I commenti delle fan riguardo alla foto pubblicata dall'attore Lino Guanciale

Non è mancata la difesa da parte di una fan che ha sottolineato la felicità per questo colpo di scena nella vita dell'interprete.

Guanciale ha una nuova compagna ma ci sono state le parole di una persona che chiariscono la situazione: "Da fan a fanatiche il passaggio è davvero breve". Si sono creati degli equivoci riguardo a questa foto e alcune fan hanno pensato che possa trattarsi di Antonietta Bello, mentre altre non sono dello stesso parere.

Un personaggio nato dalla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni

Questa novità dimostra che l'attore si trova in un momento di stabilità nella sua vita privata e lavorativa che coincide con un traguardo raggiunto da Lino Guanciale.

Si tratta dei quarant'anni compiuti nel mese di maggio e in questa stagione non sono mancate le soddisfazioni per il protagonista della serie, intitolata "La porta rossa". L'attore si è detto contento per essere stato scelto come protagonista della fiction, ispirata alla vita del commissario Ricciardi. Parliamo di un personaggio nato dalla penna dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni e la regia della serie è affidata ad Alessandro D'Alatri.

Il rapporto speciale con Taranto

Inoltre recentemente Lino Guanciale ha pubblicato una foto, nella quale ha rivelato di trovarsi a Taranto in un momento di relax per mangiare delle specialità tipiche della città pugliese. Questo è il post scritto dal protagonista della fiction intitolata 'Non dirlo al mio capo': "Tetta della monaca, si chiama proprio così, dolcissima compagnia". L'abruzzese ha instaurato un rapporto speciale con Taranto, luogo nel quale si è ambientato nel migliore dei modi.

L'equipe della fiction Il commissario Ricciardi dovrebbe spostarsi nella città di Napoli per girare alcune scene.