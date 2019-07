Grey's Anatomy, il famosissimo Medical-Drama nato dal genio di Shonda Rhimes, non smette - da ben 14 anni - di appassionare il pubblico di tutto il mondo con straordinari colpi di scena, intrighi entusiasmanti e casi medici più unici che rari. Ad appena un mese dall'epilogo dell'edizione 2018/2019, gli sceneggiatori sono già tornati a lavoro per imbastire la trama della stagione numero 16 che potrà contare, tra gli altri, anche sulla graditissima presenza di un'attrice storica del telefilm: Chandra Wilson.

Pubblicità

Pubblicità

L'interprete di Miranda Bailey ha infatti confermato di voler rimanere nel cast di Grey's Anatomy fin quando il network non deciderà di cancellare il telefilm. Intercettata dai microfoni di El Espectador l'attrice ha dunque commentato la possibilità che l'edizione 17 possa essere l'ultima. Ecco le sue parole:

"L'epilogo di Grey's Anatomy continua ad essere un mistero anche per noi del cast. A dire il vero, non abbiamo idea di quando accadrà. E' per questo che cerchiamo di goderci al massimo i giorni trascorsi sul set.

Pubblicità

Penso che un giorno, semplicemente, qualcuno dirà 'E' finita'!"

La Wilson commenta il successo di Grey's Anatomy e svela il segreto del successo

Se, dunque, Chandra Wilson sembra non avere alcuna certezza riguardo l'epilogo del telefilm che l'ha resa famosa, ben più chiara sembra essere la sua spiegazione circa lo straordinario successo che il telefilm ha maturato negli anni:

"Sono convinta che, fin dai primi episodi, i telespettatori siano riusciti a crearsi un'idea specifica su ciascun personaggio e che siano rimasti coinvolti dalle loro vite e dalle loro relazioni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV

Non è raro che i fan si identifichino con alcuni di loro, anche quelli che sono morti o hanno abbandonato la serie. E' un telefilm che può essere visto ancora e ancora e questo consente al pubblico di rivedere il proprio personaggio preferito tutte le volte che vuole. Sono convinta che per i più giovani si tratti di identificarsi con i personaggi, mentre gli spettatori più adulti continuino a guardare la serie per le storie trattate e per le relazioni tra i personaggi.

Alla fine, tuttavia, non importa quale sia la motivazione, se il pubblico continua a guardarla siamo comunque molto soddisfatti."

Chandra Wilson su Miranda Bailey: 'Sono orgogliosa del suo contributo alla serie'

Ma se la coralità è sempre stata il punto di forza di Grey's Anatomy, alcuni personaggi - più di altri - sono entrati nel cuore degli spettatori al punto tale da rappresentare una vera e propria fonte di ispirazione. Questo, in particolare, è accaduto anche al personaggio interpretato da Chandra Wilson.

Pubblicità

Miranda Bailey è infatti un personaggio iconico che, sin dal primissimo episodio, ha suscitato le simpatie dei telespettatori. Ecco, secondo la sua interprete, il segreto del suo successo:"Provo un profondo orgoglio per il contributo che Miranda Bailey ha apportato alla Serie TV, quello che mi entusiasma maggiormente è la possibilità di ispirare migliaia di giovani donne che si riflettono in lei e che si approcciano alla carriera medica grazie alla visione del suo personaggio.

Pubblicità

Amo portare in scena un personaggio imperfetto, ma che si sforza di ottenere il massimo. Credo che sia il proposito di tutti. Ogni giorno ci alziamo e cerchiamo di fare il meglio che possiamo. Non sempre ci riusciamo, ma la possibilità di migliorarci giorno dopo giorno è la nostra più grande speranza."